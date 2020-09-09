猪肉价格处于“猪周期”高位 供需矛盾待缓和

近期，《经济参考报》记者在养殖大省山东、河北等地调研发现，受消费需求回暖、养殖成本上升、季节天气阻碍及消费偏好转变等因素影响，猪肉价格上涨明显。

多名受访者及业内专家认为，本轮猪周期的特点是生猪价格上涨幅度大、速度快，价格水平达到历史高位；生猪产能下降明显；行业利润水平提升。同时，当前猪肉价格处于“猪周期”中的高位，为生猪复养提供了契机，但是生猪产业的稳产保供和转型升级同样面临着诸多挑战，亟须在遵循问题导向、强化产业基础、绿色协调发展原则的基础上，合理规划产业布局、调动不同规模养殖户积极性，提升重要农副产品供应链安全，从而稳定生猪生产供应。

猪肉价格处于“猪周期”高位

根据国家统计局数据，7月份，我国猪肉价格同比上涨85.7%，拉高居民消费价格指数约2.32个百分点。据农业农村部畜牧兽医局对全国500个县集贸市场的定点监测，全国猪肉平均价格从5月份第4周（采集日为5月27日）的45.98元/公斤，涨至8月份第2周（采集日为8月12日）的56.02元/公斤。

《经济参考报》记者在养殖大省山东、河北等地调研发现，养殖户、消费者均对猪肉价格上涨感受明显。今年49岁的河北秦皇岛市民孙静每天都要到市场为一家4口人购置食材。“以前买3斤猪肉的钱，现在也就能买2斤多点。大概三个月前降到了约46元/公斤，这阵子又涨回到接近60元/公斤了。”孙静说。

受价格上涨影响，猪肉消费在一定程度上受到抑制。家惠超市是河北省秦皇岛市规模较大的连锁超市。在位于秦皇岛市海港区燕山大街的家惠超市玉峰里店内，记者看到，猪肉柜台很是冷清，销售人员告诉记者，最近猪肉价格上涨，前来选购的顾客并不多，销量比往年明显减少，“往年一天能卖三头猪，现在一天只能卖半头猪”。

受猪肉价格处于“猪周期”高位的影响，养殖户盈利情况较好。根据农业农村部市场与信息化司发布的7月大宗农产品供需形势分析月报，生猪养殖收益仍在提升。7月份猪粮比价为15.67：1，比上月提高1.58个点。出栏一头100公斤的肥猪，自繁自养盈利2200元左右，外购仔猪养殖盈利1100元左右。

从整体上看，生猪价格和猪肉价格上涨趋势保持一致，但由于生猪价格的波动通过产业链向猪肉价格传递时，产业链的控制和运作会对价格纵向传递起到稳定器的作用，猪肉价格的波动幅度会小于生猪价格波动幅度。

中国社会科学院农村发展研究所5月出版了《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2019～2020）》。绿皮书指出，生猪行业利润水平大幅增长为生猪产业复养提供了强劲动力，并且猪价长期处于高位的发展趋势也为行业利润水平提供了保障。然而，非洲猪瘟疫情、新冠肺炎疫情以及产业政策瓶颈等因素为生猪产业稳产保供带来诸多不确定性，生猪产业的发展还面临很多挑战，因此，生猪产业稳产保供需要多方努力来保障。

同时，中国社会科学院农村发展研究所提出，本轮猪周期在不同程度上对中国经济、社会生活等多方面带来不利影响，在宏观层面，猪肉价格带动了农副产品价格上涨，助推了CPI上涨。在生猪产业发展方面，强化了动物疫病防治意识，提升了重大突发事件的应急管理能力；并且冷链运输发展迎来发展机遇。微观层面，在供给端，散养户会加速退市，规模养殖户迎来发展机遇；在消费端，猪肉价格的上涨增加了生活成本。

多重原因叠加推猪价高企

《经济参考报》记者调研发现，本轮“猪周期”发展至今，仍有多重因素加推猪价高企：

消费需求持续回升。在养殖大省山东、河北等地受访者反映，消费拉动是5月底以来猪肉价格上涨的主要原因。农业农村部的监测显示，今年上半年，我国猪肉价格一度持续走低，2月份开始，我国猪肉价格曾连续3个月下降。但随着疫情防控常态化，猪肉消费潜力加速释放。国家统计局数据显示，3月份全国餐饮收入同比下降46.8%，6月份降幅已收窄至15.2%，预计后期餐饮业猪肉消费仍将保持增长势头。

多地强降雨影响区域猪肉供应。“七下八上”历来是我国大范围强降水的集中暴发期，今年长江、淮河、太湖流域发生了严重汛情。山东卓创资讯股份有限公司长期对大宗商品市场进行记录、观测，并与农业农村部合作研究编制了瘦肉型白条猪肉出厂价格指数。卓创资讯生猪产业分析师王凌云等认为，近期，多地出现的强降雨和汛情对生猪生产及产品调运产生了不利影响，使区域猪肉供应紧张，推高了局部地区猪肉价格。

猪肉季节性供应紧张。记者调研了解到，由于越冬仔猪易生病、成活率较低，因此夏季通常为生猪出栏量年内低谷，猪肉供应较为紧张。河北省磁县华威养殖有限公司负责人李研军从事生猪养殖已20多年，年初受疫情影响，他的养殖场母猪配种时间延后了两个月。记者了解到，与李研军类似的养殖户还有不少，因此加剧了猪肉季节性供应紧张的局面。

突发因素影响消费偏好。农业农村部此前的市场调研发现，一些突发性因素也在助推猪肉价格上涨。其中，受北京新发地新冠肺炎疫情影响，一些居民对冻猪肉消费产生疑虑，鲜猪肉市场需求增加，冻猪肉储备的市场调节作用受到限制。

养殖成本上升。首先，原材料涨价、部分添加剂禁用等因素推高了饲料价格。玉米、豆粕是饲料的主要原料。受疫情以及全球市场影响，据农业农村部数据，全国玉米平均价格由1月初的2090元/吨左右涨至7月底的2370元/吨左右；山东省畜牧总站统计显示，相比6月15日至6月21日，7月27日至8月2日的豆粕价格每公斤从3.01元升高至3.13元。

部分添加剂禁用也在推高饲料价格。根据农业农村部2019年发布的第194号公告，自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。

卓创资讯饲料行业分析师刘晓莹说，各个饲料企业加大投入研发一些替代抗生素的产品，增加了每吨50元到100元不等的生产成本。

同时，山东、河北等地养殖户向记者反映，由于供给不足，仔猪价格持续高位，补栏成本居高不下。根据山东省畜牧总站监测，山东仔猪价格从6月1日至6月7日的86.01元/公斤，连续七周上涨至7月20日至7月26日的94.95元/公斤，规模养殖场15公斤仔猪的出栏价约为1936元/头。

鲁清养殖场位于山东济南，场长王文鲁告诉记者，虽然当前生猪养殖获利较多，但最近20天，因为原材料涨价、部分添加剂禁用等因素推高了饲料价格，养一头猪的成本增加了50元。鲁清养殖场的养殖模式主要是自繁自养，据王文鲁估算，相比今年初，像他这样自繁自养的生猪养殖户养殖成本增加了1元/公斤，目前达到12元/公斤。

母猪存栏结构、产能恢复进度发生新变化

在我国，生猪养殖业内较为主流的做法是：选育出原种猪后，扩繁为二元父母代种猪，再进一步扩繁三元商品代仔猪，育肥仔猪后进行销售。

由于种猪、二元母猪产能不足，许多养殖户从商品代仔猪中，将母猪留下作为二元母猪使用。这种行为，在生猪养殖业内部被称为“见母就留”。

“这种情况很多，比较普遍，一般我们都会从商品猪中把性能好的母猪留下来，作为后备母猪。”河北秦皇岛卢龙县陈祥农业开发有限公司负责人梁波说，目前公司有存栏400多头，其中160多头母猪是把商品猪中的母猪留下来的。

因此，不少养殖户、养殖企业的母猪存栏中，三元母猪存栏占比较高。河北省磁县华威养殖有限公司负责人李研军告诉记者，目前猪场存栏的母猪中，三元母猪约占40%。

而在生猪产能恢复进度方面，记者调研了解到，部分养殖户提前出栏后尚未补栏。“春节前，挑了500多头没有怀孕的母猪和育肥猪，没等养到150公斤，才90多公斤就提前出栏了。之后的一段时间，我们没敢补栏或留种，出现了空档期。直至最近，才留了80头以配种。”河北省安平县华安养殖专业合作社负责人靳超颖说，综合来看，产能恢复进度慢于预期。

还有一些养殖户为了规避风险，改为使用养殖周期较长的自繁自养模式。山东省临沂市莒南县坐标养殖场养殖场负责人王座彪说，过去养猪行业分工很细致，仔猪育肥、母猪配种都是“以买为主”，现在母猪和仔猪价格太高了，还有疫病风险，他只能选择自繁自养，养殖周期比过去长了4个月以上。

但目前，养殖户反映，淘汰风险仍然较大。其中，一方面是因疫病、管理等因素导致淘汰风险较大。王座彪从1999年开始养猪，曾因疫病弃养，2019年6月成功复养。复养成功前，王座彪从不同地方先后收购了三批生猪，每批100多头，收购后分别养在三个不同的小养殖场内。其中两批养殖不足一个月就被淘汰了，只有一批成功育肥出栏。“从我身边养殖户的遭遇来看，三分之二淘汰、三分之一成活，这个概率已经算是幸运。”

另一方面，是三元母猪的繁育过程淘汰率高于二元母猪。通常情况下，从仔猪育肥到出栏各个时期的淘汰率不同，但总体呈递减态势。多名养殖户反映，随着三元母猪存栏占比上升，整体生猪生产过程的淘汰率上升了20%至30%。比如，在靳超颖的养殖场，三元母猪繁育了10头仔猪，有4头会在出栏前被淘汰。

三元母猪生产能力弱于二元母猪。记者调研了解到，在生猪生产环节，衡量母猪生产能力主要看发情配种受胎率和单窝产仔量。

有业内专家向记者反映，三元母猪的发情配种受胎率较二元母猪降低了10%至20%，单窝产仔量比二元母猪降低了2头左右。通常，二元母猪单窝能产11头至13头仔猪，而三元母猪则只能产9头至10头仔猪，若猪场管理条件和管理能力不足，生产能力更差。

猪价或将维持高位亟须“组合拳”稳市

多名受访者认为，随着新冠肺炎疫情常态化后消费恢复，加之天气转凉之后猪肉消费增大，预计到春节前，生猪市场价格或将维持高位。

农业农村部市场与信息化司发布的7月大宗农产品供需形势分析月报预计，后期国内猪肉价格高位震荡。生猪产能恢复进度好于预期，猪肉市场供应逐步增加，供给紧张局面有望得到进一步缓解；需求方面，复工复产有序推进，猪肉消费需求充分释放。预计短期猪肉价格将保持高位震荡态势。

为此，山东、河北等地受访者建议合理规划产业布局、调动不同规模养殖户积极性，提升重要农副产品供应链安全，从而稳定生猪生产供应。

河北省秦皇岛市抚宁区农业农村局局长高宏生、河北省磁县华威养殖有限公司负责人李研军等受访者认为，需以未来三个月至半年为期，谋划、建立生猪产供销应急供应一体化格局，稳定2020年生猪生产。

在《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测（2019～2020）》中，中国社会科学院农村发展研究所认为，生猪产业稳产保供的实现需要充足的资金保障，不仅需要积极综合财政、金融、保险等政策手段来为生猪复养提供资金保障，而且需要激活市场主体活力，扩大资金来源，不断降低经营风险。同时，还需要完善政策体系，稳定养殖预期，稳定生猪生产需要纠正以往超越范围划定禁限养区的政策与行为，积极保障生猪养殖和配套设施的用地需求；并且还必须兼顾环境保护的要求，一方面要提升综合养殖效益，减少粪污污染；另一方面要强化污染治理，提升养殖废弃物的资源化利用水平。同时，生猪产业的恢复和发展需要较长的周期，稳定养殖户的养殖预期也需要保障政策的可持续性和稳定性。

在生猪生产方面，宜充分调动中小规模养殖户积极性。青岛农业大学动物医学院院长单虎说，生猪产能恢复需要“抓大不放小”，但要真正的做到，首先要确实做好养猪的生物安全体系、现代养殖技术的培训；其次要寻访、筛选、推介一批“小而美”“小而精”的典型养殖户，比如他们能尊重科学，能尊重养殖技术关键措施，让他们分享养殖经验带动一批学习者，再慢慢发展、恢复产能。

在提升重要农副产品供应链安全，加强饲料供给能力方面，山东省农业科学院玉米研究所研究员丁照华认为，玉米、豆粕是饲料蛋白主要来源，依赖进口受制于人，而且价格波动对饲料价格和养殖业效益影响较大。建议加快科技创新，以籽粒饲用和青贮饲用为需求导向，以稳定产量为前提，以提高蛋白含量为主要品质突破口，以防霉变为主要安全指标，开展高质、高产、高蛋白饲用玉米新品种选育工作，实现饲料原料多元化发展，减少单一原料波动给饲料市场带来的冲击。

记者在山东、河北调研了解到，三元母猪存栏占比高是生猪养殖业特殊时期的“非常情况”，能够在一定程度上缓解母猪、仔猪供给紧张局面，短期内难以消除，但绝不能放任养殖户“见母就留”。

为了减少三元母猪存栏占比高对我国生猪良种繁育体系和后续生猪产能恢复的负面影响，受访者期盼有关部门和科研单位，能够针对三元母猪改进、出台生猪疫病防控和繁育技术指导方案，帮助广大养殖户做好母猪选留，提升特殊时期猪群的饲养管理水平。

(责编：李都也(实习生)、李栋)