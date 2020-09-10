创业板成交额创历史新高 一成个股单日吸金超10亿

北京商报讯（记者 刘凤茹）创业板仍是市场追逐的热点。继前一个交易日成交量首次超过沪市之后，9月9日创业板的成交量继续放大。截至当日收盘，创业板的成交额为4021.71亿元，不仅再次超过沪市成交额，而且还创出了创业板成交额的历史新高。另经北京商报记者统计，9月9日交易状态下的创业板股票中，逾一成个股成交额超10亿元。

据东方财富显示，创业板指9月9日早盘低开1.57%，全天维持低位运行。截至当日收盘，创业板指收跌4.8%，报2523.4点。成交方面，9月9日两市成交额再度突破1万亿元，沪市成交额为3410.5亿元，深市成交额为6952.6亿元。其中，9月9日创业板成交额为4021.71亿元。

就个股来看，据Wind数据统计，9月9日，处于交易状态中的创业板股票共有840只。截至当日收盘，有682股股价出现不同程度下跌，其中安控科技、华谊嘉信、嘉寓股份、吉艾科技、吉药控股、融捷健康等6股当日股价跌幅均超19%，安控科技更是临近尾盘跌停。

成交额方面，根据Wind数据显示，有85只创业板股9月9日的成交额超10亿元，占当日成交状态下股票数量的比例约10.12%。

苏宁金融研究院特约研究员何南野在接受北京商报记者采访时表示，“创业板成交额放大，一是创业板注册制下上市的新股较多，交易比较活跃；二是涨跌幅放宽至20%，吸引了很多投机炒作资金进入，并带动大量散户参与其中，使得近期创业板出现了很多大幅异动的个股，这是最为主要的原因”。一位沪上私募人士称，创业板20%的涨跌幅被游资用来炒小炒差，使创业板这些天的成交量成为市场的贡献主力。

不过，从成交金额来看，并不是创蓝筹成交金额大，而是小市值、低价位、基本面堪忧的公司成为市场炒作的主要对象。Wind数据显示，9月9日成交额超10亿元的85股中，有10股收盘价不足5元。以坚瑞沃能为例，该股在9月9日总共成交41.6亿元。近期坚瑞沃能遭遇爆炒，自8月24日至9月9日，坚瑞沃能区间累计涨幅约105.74%。

虽说成交量放大，不过创业板指数并未上涨，反而出现下跌。“主要原因是创业板指数第一大权重行业为医药，占比31.1%，这些企业在上半年大幅上涨之后，三季度都面临大幅回调的压力，近期更是大幅下跌，导致创业板指数近期上涨乏力，最近5日下跌幅度较大”，何南野如是说。

何南野补充道，于投资者而言，不具有信息优势，建议不要轻易参与创业板“击鼓传花”的炒作游戏，建议适度控制仓位比重，同时，继续多持有低位待涨的股票，而非接盘高位股。

深交所也公开表态称，投资者树立风险意识，秉持价值投资、长期投资理念，切忌炒小炒差，避免遭受不必要的投资损失。

(责编：李都也(实习生)、李栋)