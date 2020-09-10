“无卡时代”将启 银行卡市场加速数字化转型

近来，卡组织银联和百信等银行接连宣布推出虚拟银行卡，突破实体卡片物理介质，支持用户线上申卡、用卡。业内表示，这是数字化浪潮下，银行加速转型、强化客户运营的创新举措，也是银行卡产业迈向数字化新阶段的重要一步。

不过，由于远程开户尚未放开，当前推出的虚拟银行卡还未实现完全的“无卡化”，部分功能仍需面签。在业内看来，虚拟银行卡是行业发展的一个方向。随着虚拟银行卡的发展和成熟，未来应用功能和生态场景将进一步扩展、升级。

机构热推“虚拟银行卡”

近日，中国银联联合商业银行、支付机构等，发布创新性数字银行卡产品“银联无界卡”，其亮点在于不再依赖实体卡片，用户可线上操作实现申卡、用卡、交易管理，且数字银行卡在绑定手机后，即使没有网络，也不影响卡的使用。

据银联常务副总裁蔡剑波介绍，“银联无界卡”可以满足用户消费、存取现、转账、手机闪付、条码支付等多元化支付需求。同时，实现卡码合一，可手机一键调取无界闪付卡和无界卡二维码，任选手机闪付或二维码支付。此外，用户还可自主选择将数字银行卡推送至电商、公交、手机钱包等支付场景，并配套丰富的专属卡权益。在支付安全方面，银联通过支付标记化、通道加密、实时风控等技术手段，对卡号、有效期等信息进行全程防护，保障了用户的资金与信息安全。

记者登录银联云闪付APP“银联无界卡”入口发现，目前可线上申请的有建行、邮储银行、中信银行、浦发银行、华夏银行和江苏银行的数字银行卡，其中浦发银行同时有借记卡和信用卡，其他银行均为信用卡。

央行支付结算司一级巡视员樊爽文表示，银联联合银行业共同推出数字银行卡实现了发卡模式、管理模式、安全应用全流程数字化，是银行卡因无卡化趋势迈向数字化新阶段的重要一步，也是银行卡产业创新发展和无卡化的又一次有益探索。

就在前不久，百信银行也联合百度公司、中国银联发布了数字银行卡产品——“百度闪付卡”。据介绍，“百度闪付卡”不仅可以实现卡片的线上化申领，存贷汇、理财等综合金融服务也可全部在线上实现。在支付功能上，百度闪付卡已经实现绑定微信、支付宝、Apple Pay、华为Pay等移动支付场景的使用，同时还支持线下银联码及NFC支付，支持“绑定多张银行卡顺序扣款”功能，打破了跨银行间管理银行卡的问题。

记者梳理发现，事实上包括工商银行、兴业银行、华夏银行等在内的多家商业银行此前都已在虚拟信用卡业务领域进行尝试，推出诸如建行“龙卡e付卡”、华夏“闪卡”虚拟信用卡等。

“银行卡无卡化的趋势应该说由来已久，特别是随着移动互联网和移动支付的发展，加快推动了无卡化的进程。可能未来我们还会一直沿用银行卡这个概念，但未来我们所说的银行卡和今天和过去所说的银行卡，概念和含义应该会有很大的不同。”樊爽文说。

获客效果待考

业内指出，机构之所以热推虚拟银行卡，是希望通过产品数字化来强化精准获客能力以及对应用场景的占领。

“比如，用户在商场、饭店看到某家银行的银行卡消费有优惠活动，如果是传统线下申请实体卡片的流程，新客户的转化率其实很低。如果可以在线上随时申办、使用虚拟卡，那么用户去申请一张银行卡的概率将大大增加。”苏宁金融研究院高级研究员黄大智说。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮表示，机构热推虚拟银行卡，实际上是产品数字化的一个重要表现。银行数字化转型是顺应时代发展的战略选择，具体体现在产品数字化、获客数字化和平台数字化三方面。“银联无界卡”等能够由产品数字化带动获客及平台数字化，对机构实现整体数字化转型具有积极意义。

“作为支付领域乃至整个金融系统的重要基础设施，账户以及支付渠道的数字化是大势所趋，也是业界关注的重点。从疫情期间各方对于远程开户的讨论，到一直以来对于数字货币的关注，其实都是这种热潮的一个反应，这也是机构布局虚拟银行卡业务一个大的背景。”中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心研究员车宁说。

不过，对于虚拟卡能够给机构带来多大的获客及活客效果，多位专家也表示，还有待时间检验。“银行卡作为金融交易的一种账户体系，其更多的是根植于场景之中，也就是说，银行卡运营的核心并不在于卡的介质是什么样的，而是在于用户在哪些场景使用。基于这样的逻辑，银行想要单单靠虚拟卡来强化运营，是比较难的。而且，现实中，不少用户已经拥有了实质上的数字银行卡，比如通过账户绑定各类第三方支付等，本来就已不再需要实体卡，那么对于用户而言很难有动力再去申请一张数字银行卡来使用。”黄大智说。

车宁表示，银行想要依靠虚拟卡来强化用户运营，还需明确其独特的产品定位，明确和普通借记卡、信用卡的差别，以及和微信、支付宝的区别。此外，还需要投放相当的资源，让消费者有动力、有意愿去使用此类产品。

部分功能仍需面签

值得注意的是，虽然“银联无界卡”“百度闪付卡”等均标榜“无卡”，但记者发现，当前的虚拟银行卡还没有实现完全的“无卡化”。

记者在银联云闪付APP上申请某家银行虚拟卡时发现，在线填写完姓名、身份证号等开户信息后，还需要将在该行的已开账户作为约定还款账户。而记者在尝试申请另外一家银行的虚拟借记卡时发现，在填写完资料后，还需要去银行网点进行开户。

业内人士告诉记者，当前，由于远程开户还未放开，用户只有在拥有银行I类账户的情况下，才能申请“银联无界卡”等虚拟银行卡。

实际上，早在2014年就有银行曾推出没有实体银行卡的虚拟卡，但这种模式不久即被金融监管部门叫停。根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》等监管规定，开设银行卡I类账户时，用户必须进行线下面签。

虚拟银行卡在取现等方面也需进行线下操作。百信银行方面表示，用户如果想要取现，需要在银行网点面签后才能实现。

樊爽文表示，虚拟银行卡从制度上看没有什么明显的突破，但这种形式和流程的变化为金融科技创新应用提供了新的支撑，创造了银行卡产业合作新的模式。“数字银行卡是一个大趋势。百度闪付卡的出现，只是开了一个头，更大的意义是其开启了数字银行新时代。”百度闪付卡产品负责人李永煜在接受媒体采访时说道。

(责编：李都也(实习生)、李栋)