岳麓峰会鲲鹏计算生态论坛举行 新计算助力湖南数字经济高质量发展

9月8日，2020互联网岳麓峰会鲲鹏计算生态论坛成功举行。本次鲲鹏计算生态论坛让城市建设者、治理者、学术专家以及鲲鹏计算生态伙伴齐聚一堂，共商共议推动鲲鹏计算生态在湖南的蓬勃发展，为助推将湖南建设成为全国数字经济创新引领区、产业聚集区和应用先导区提供新思路、新观点和新路径。

长沙市委副书记、市长、湖南湘江新区党工委书记郑建新出席了鲲鹏计算生态论坛并发表了重要讲话。他指出，开放生态是信息技术创新的核心，也是数据安全、网络安全的基础。在长沙众多产业伙伴携手打造了全国首个“硬件+软件”的鲲鹏生态基地，形成了从整机生产到应用软件的全产业链生态布局。本次鲲鹏计算生态论坛着眼于计算产业的发展和未来，为长沙信息技术创新打开了一个面向全国、全行业的展示窗口，提供了非常多元的交流合作机会，也必将助推长沙计算产业和制造业高质量发展迈入新阶段。

长沙市委副书记、市长、湖南湘江新区党工委书记郑建新

华为公司董事、企业BG总裁彭中阳出席了论坛并在致辞中表示：“进入数字经济时代，数据成为新的生产资料，算力成为新的生产力。以云、AI和5G为代表的新ICT技术使能千行百业，提升生产效率，带来产业转型和智能升级，尤其给经济增长、就业、健康医疗、教育、环境保护等方面带来了十分巨大的改变。华为愿与客户、伙伴共同努力，进一步推动湖南鲲鹏生态建设，加速湖南数字经济的发展。华为将致力于通过云、AI、5G的应用落地，构建繁荣的产业生态圈，支持更多客户和伙伴具备全球领先的数字化能力，提升数字经济与实体经济的融合发展，为推动湖南数字经济发展再上新台阶提供强力支撑。”

湖南省工业和信息化厅党组书记、厅长曹慧泉出席本次论坛并发表重要讲话。他表示：“相信鲲鹏计算产业会成为湖南发展的一块‘热土’，同时也是一块‘乐土’，不仅会促进众多产业伙伴在湖南的合作落地，也会促进鲲鹏计算产业生态进一步快速成长。”

华为公司高级副总裁、云与计算BG副总裁张顺茂发表《鲲鹏展翅 新计算助力经济高质量发展》主题演讲，他表示：“新型数字基础设施是数字经济高质量发展的基石和底座。为数字经济的新三化：数字产业化、产业数字化以及数字化治理提供强有力的支撑，而新联接、新计算则是新型数字基础设施的核心，也是数字经济发展的新动能。”

论坛上，中国工程院院士、国防科大计算机学院研究员廖湘科发表《两芯一生态，携手共建中国自主创新高地》主题演讲，他表示:“基础软件的发展有一个明显的趋势，就是平台化。未来是软件定义的时代，不仅是软件信息产业，数字产业化、产业数字化，IT行业都需要与软件产业相结合，是软件定义一切的过程。因此，软件生态平台的建设十分重要，开源软件就是软件生态建设的重要抓手，对我国软件产业发展也至关重要。”

一直以来，湖南省鲲鹏生态创新中心承担着发展区域鲲鹏计算产业的重任，结合湖南省对鲲鹏计算产业的发展政策，牵引各行业基于鲲鹏的商用解决方案的适配和落地。到目前为止，已经吸引100多家企业的200多个应用在创新中心适配，35个企业88个应用已完成适配并颁发证书。现场，湖南省鲲鹏生态创新中心适配解决方案集中发布。

实际上，湘江鲲鹏作为一家集研发、销售、制造为一体的高科技企业，致力于推动湖南信息产业高质量发展，并立足从湖南走向全国。论坛期间，360科技集团有限公司、上海爱数信息技术股份有限公司、中国联通湖南分公司、拓维信息系统股份有限公司、湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司共同举行战略合作的集中签约仪式，各方将通过强强联合，充分发挥各自优势，释放互联网红利，培育数字新经济，为产业进一步打开数字世界的科技想象力。论坛上，“湖南联通鲲鹏信息技术创新联合实验室”还举行了揭牌仪式。

360公司、上海爱数、中国联通湖南分公司、拓维信息与湖南湘江鲲鹏战略合作签约仪式

论坛期间，还进行了主题为“发展鲲鹏计算生态，促进经济发展”的圆桌论坛，本次圆桌由湘江鲲鹏董事长李新宇主持。圆桌论坛着重就“如何在双循环经济发展新格局中，鲲鹏计算产业生态将迎来哪些机遇？”“如何加快推进鲲鹏产业生态建设，助力内外良性循环？”等问题展开深入探讨，现场嘉宾踊跃发言，各抒己见，气氛十分热烈。

论坛的最后环节，拓维信息集团副总裁柏丙军进行了主题为《我们都在@鲲鹏》的精彩分享。他表示：“鲲鹏产业入湘，在政策护航的指引下，一方面，有利于构建区域特色产业生态，推动应用场景示范，开展人才储备，打造城市品牌；另一方面，通过迅速抢抓数字经济发展新‘基’遇，也将为湖南软件产业发展创造优良的营商沃土。”（记者夏晓伦）

(责编：毕磊、夏晓伦)