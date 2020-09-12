海尔发布场景品牌“三翼鸟” 打造智慧场景新体验

人民网北京9月12日电（记者毕磊）昨日，海尔正式发布了首个场景品牌——三翼鸟。据悉，区别于传统的产品品牌，三翼鸟可以为用户提供涵盖阳台、厨房、客厅、浴室、卧室等智慧家庭全场景定制化解决方案。目前，三翼鸟已有2万余款组件、300+场景方案、200余种服务，可根据用户需求的指数级裂变，满足个性化的智慧家庭全场景需求。

海尔集团副总裁、首席体验官、中国区总经理李华刚表示，物联网时代，用户需要的并不是单一的家电产品，而是满足用户需求的全流程解决方案。三翼鸟具有三大核心特征，即无缝体验、无界生态、无感支付，目标是为用户创造未来美好生活。

无缝体验是用户与合作方一体交互，即用户体验迭代，直至终身用户；无界生态是产品、行业无边界融合，即“产品会被场景替代，行业将被生态覆盖”；无感支付是物联网的“物”为用户自动下单付款，即去中介化的无障碍支付体验。

李华刚指出，在物联网时代，三翼鸟既能根据用户复杂多变的需求快速提供定制化场景方案，也能够通过链接内外资源，以三大核心价值打造共赢生态。在三翼鸟的平台上，从产品到衣、食、住、娱全场景，从想象到得到一个智慧家庭解决方案，在这里都会实现。

作为场景品牌的三翼鸟，为用户美好生活提供了更大的想象空间，而其背后的三大核心竞争力也将创造用户智慧场景的新体验。

在智家体验云平台上，三翼鸟可以实现用户交互，并根据用户画像，精准提供从一台智慧家电到智慧家庭全场景的定制服务。同时，三翼鸟生态方可以利用平台数据、渠道、金融、服务等资源，零距离对接用户需求，共创场景方案，共享生态价值。

三翼鸟场景品牌通过集研发、制造、设计、营销、服务为一体的“1+N”生态服务体系，实现1个管家全程协调、一管到底，结合海尔全国布局的001号店、线下体验店、乡镇店，为每一位用户需求提供定制化服务。

在场景解决方案上，三翼鸟将提供包括爆款网器、成套方案、衣食住娱全场景以及全屋、局部焕新场景定制化解决方案，具备从高端网器到成套场景到整装和局改服务的能力。

无论用户更新智慧家电、焕新家庭空间还是升级全屋智慧场景，三翼鸟都能根据用户需求，实现“一单一场景、一户一设计”的个性化定制，并通过无限迭代升级的场景体验，满足用户不断变化的场景需求，加速海尔智慧家庭的全球落地步伐。

(责编：毕磊、夏晓伦)