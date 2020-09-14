建设“数字大脑” 成都新基建与城市治理将有机结合  

人民网北京9月14日电（王紫）日前，成都高新区与新华三集团正式建立战略合作关系，共同拓展、推进成都高新区及更大区域的“新基建”及智慧城市建设项目。据悉，成都高新区将通过建设高效务实的城市数字大脑，将新基建与城市治理有机结合。

成都高新区政务服务和网络理政办公室副主任陶路根接受人民网记者采访时表示：“目前，高新区通过政务大数据共享专项改革已经汇聚了近9亿条数据，通过数据价值深入挖掘，打造了业务全程网办、‘守信通’等特色应用。高新区的市民们可以通过网络和智能终端实现大多数事务的全程网办，减少跑腿和重复填表的环节。成都高新区将进一步探索信用领域的应用，通过‘守信通’平台让所有市民能享受到智慧的便利。”

据了解，成都高新区携手联合国人居署、国家信息中心共同规划智慧城市顶层设计，在国际化高起点上指导高新区按照设计蓝图和建设规范有序推进智慧治理建设工作。同时，高新区高质量建设城市智慧治理中心，形成经济运行、重大项目调度、环境保护、疫情防控等应用场景，全面感知和监测城市相关领域运行状态，提升城市感知、监控预警、应急响应、科学决策能力。

“未来，随着‘新基建’的加速，成都高新区数字大脑也将进一步升级、进化，未来将不仅能‘思考’，还要能‘指挥’，在社会治理、产业扶持、民生服务、公园城市建设等领域发挥更大的价值。”成都高新区政务服务和网络理政办公室政务大数据管理处副处长陈亮对记者表示。

陶路根进一步介绍，成都高新区未来将推进云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与城市治理深度融合，提升高新区智慧治理基础支撑能力、完善政务大数据资源体系、构建城市治理应用场景，形成多方协作、精准治理的城市治理新模式，探索一条具有高新特色的城市治理体系和治理能力现代化建设之路。

据悉，新华三是集计算、存储、网络安全等全方位的数字化基础设施整体能力的IT综合服务商，作为智慧城市领域的重要参与者，新华三集团已经形成了基于AI算力云的智慧城市建设体系，其已经在内蒙古自治区、天津滨海新区、成都高新区、郑州高新区、杭州高新区（滨江）、江苏连云港等全国多个省市区县成功实现建设项目落地。

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