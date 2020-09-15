周枫：在线教育“跨越鸿沟” 从补充型学习模式走向主流

9月11日，网易有道召开暑期业绩总结全体员工大会。会上，网易有道CEO周枫向全体员工分析了公司的发展近况以及他对行业的认知和判断。
2020年，大部分产业面临压力测试，在线教育却站上风口，从家长眼中的补充型学习模式过渡到主要学习模式之一，也从一二线走向更为广阔的下沉市场。在暑期这样一个关键的获客时间点，线下教培机构普遍沉默，线上却迎来一轮全新的抢滩赛。节奏密集，各家步步紧逼。
“疫情加速下，几家头部的在线教育机构实现了3-4倍速的爆发式增长，线上头部公司的市场份额已经远高出线下巨头。且目前，线上教育还远没有到达零和博弈的阶段。”周枫认为，在线教育公司的潜在规模是巨大的，而今年是企业快速起量，进行规模化发展的重要窗口期。
“2020年之后，K12网校的进入门槛会大幅度提升，跑出新玩家的几率明显变小。”周枫表示。
周枫认为，当前，在线教育的竞争已经变成了公司综合实力的竞争，需要玩家在内容、产品、运营和品牌各方面都做到完善，任何一环都不能欠缺。
目前K12网校赛道里的头部玩家都是综合实力突出，且各有所长的。但在周枫看来，现有的头部玩家还会持续洗牌。“我的判断是，目前已经是头部的几家企业会开启一场马拉松式的长跑，已经建立起规模的玩家也会有机会。”
原因在于，教育的本质是内容产业。“意味着这是一门需要持续推陈出新的产业。因为消费者的需求一直在变，只要推陈出新就有机会。”周枫肯定，“短期内没有哪一家可以一家独大，形成垄断”。
基于这样的判断，周枫认为，所谓“在线教育烧钱获客”的论调是片面的。他强调了企业“增速”与”价值”之间的关系。
“审时度势加速投入是一种‘价值投资’。”在周枫看来，只有在价值积累前提下的加速投入才是正确的选择。
他解释称，价值积累就是未来对公司发展有用的东西，在投入换规模的同时，很多能力会得到相应的锻炼。这里面的能力包括：人才、学科建设、内容IP、DAU流量池、DT商业技术、教学技术、品牌、渠道等。
“所以，快速增长伴随的投入亏损是否有价值，关键要看是否产生与之匹配的大规模价值积累。”周枫如是说。
网易有道前不久公布了暑期营销成绩。据透露，7-8月，有道精品课K12正价课付费学员人次超过46万。财报显示，网易有道2020年第二季度净收入达6.2亿元人民币，同比增长93.1%。但近日，网易有道股价表现低迷。相比8月6日最高触及的47.7美元/股，近一个月以来其股价几近腰斩。
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