联合国教科文组织联合有道少儿编程发起“美丽星球”编程普及公益活动

中新网7月3日电 近日，联合国教科文组织驻华代表处与网易有道公司旗下少儿编程品牌有道卡搭和有道小图灵共同宣布发起“2020美丽星球——为可持续发展目标编程公益行动“，该行动旨在推动编程教育在中国青少年群体，特别是女性群体当中的普及，使青少年发展数字技能，有能力创造和开发用以解决可持续发展相关问题的解决方案。

在当今社会，使用数字技术的能力越来越不可或缺。超过90%的专业职业都要求数字素养，编程是理解21世纪这个高度互联的世界的基本能力之一。教育系统正在不懈努力确保公平、包容、优质的数字技能(包括计算机编程技能)的教育和培训。编程这项素养可以提高解决问题、团队合作、计算和分析思维等能力。

因此，联合国教科文组织自2014年开始在全世界范围内开启了 “青年手机计划”，推动数字技术培训项目的开展，让青年男女具备解决当地挑战的必要技能并充分参与快速发展的数字世界。项目促进建立包容性数字社会，并努力发掘妇女在信息通信技术中的潜力，促进性别平等。

基于共同的目标理念，联合国教科文组织驻华代表处携手有道少儿编程品牌卡搭和小图灵，在教科文组织“青年手机计划”的框架下，共同发起 “2020美丽星球——为可持续发展目标编程公益行动”。

在美丽星球编程普及公益活动启动之际，联合国教科文组织驻华代表欧敏行博士表示，该公益行动的目标是使中国广大的教师、学生和青少年朋友在学习编程知识和技能的同时，提升自身对环境保护、气候变化和性别平等等可持续发展议题的认识，从而创造开发数字解决方案以应对现存的挑战。欧敏行博士也对网易有道公司对项目的支持与贡献表示感谢。

网易有道CEO周枫先生表示，有道少儿编程非常高兴能与UNESCO在推动编程教育的普及上贡献一份力量，特别是以可持续发展为目标的编程教育，使其意义变得更加重大。他表示，毫无疑问，编程技能和思维的培养在全球化的今天已经日益得到重视，编程并不等于“写代码”，编程思维的培养可以被应用到未来日常生活的方方面面。

联合国17项可持续发展目标于2015年由联合国所有会员国一致通过，呼吁全世界共同采取行动，消除贫困、保护地球、改善所有人的生活和未来，不让任何一个人掉队。

网易有道成立于2006年，于2019年10月在美国纽交所上市，是一家以用户为导向的全链条教育科技公司，有道少儿编程业务包含有道卡搭和有道小图灵两大子品牌，面向不同年龄段的青少年儿童，也是国内首个搭建了完整编程教育体系化的少儿编程产品。

(责编：栗翘楚、孙阳)