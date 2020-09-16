国内航空客运恢复至去年同期八成以上

本报北京9月15日电 （记者赵展慧）15日，中国民航局举行新闻发布会表示，8月，民航业共完成旅客运输量4553.9万人次，接近去年同期的3/4，同比增速较2月提高了58.9个百分点，其中，国内航空客运市场加快恢复，本月共完成4535.1万人次，已恢复至去年同期八成以上，并超过今年1月份，是今年以来月度国内旅客运输规模的最高值。

受境外疫情持续蔓延影响，国际航线旅客运输规模持续处于低位。 8月完成旅客运输量18.9万人次，同比下降97.3%，日均运输约6000人次。

货运方面，8月，全行业共完成货邮运输量54.6万吨，恢复到去年同期的86.7%，其中，国内、国际航线分别恢复到去年同期的86.2%、87.8%。从货运方式看，全货机完成货邮运输量同比继续保持较快增长，本月全货机完成货邮运输量22万吨，较去年同期增长20.1%。

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