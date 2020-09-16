快手双十一招商正式启动，“四大王牌IP+百亿流量”实现多方共赢

2020年双十一购物狂欢节“赛前战”全面开打。近日，快手双十一招商项目正式启动，此次快手在以往购物节活动玩法的基础上进行全面升级和创新，重磅推出“快手之夜”大型晚会、快手116购物狂欢节、双十一加油包、达人天团4大王牌IP，投入百亿级流量资源，覆盖百位头部达人，通过全方位的资源整合，打造双十一爆款年度大事件，奏响2020年品牌营销最强音。
营销利器一：“快手之夜”大型晚会，品牌破圈“引爆器”
10月30日，快手将联合国内一线卫视江苏卫视推出“快手之夜”大型晚会，晚会将汇集30+组当红明星与多位快手站内头部达人，以“顶流大屏+顶流小屏”“顶流明星+顶流网红”全领域跨界强强联动之势，打响2020年双十一“第一枪”。
作为快手“九年磨一剑”的大事件，此次晚会既是快手平台缔造的首次大型盛典，也是快手品牌新主张强势对外发声的第一站。因此，快手也将为本场晚会大手笔提供200亿+巨大流量曝光加持，不仅有快手八大产品矩阵联动，更有国内长视频平台联动直播以及全网TOP级App联动霸屏传播，多元共振释放超级IP势能，成为品牌营销不容错过的绝佳时机。
此外，快手还将全面开放站内公域、私域流量入口，通过站内全面造势、明星达人接力直播、核心城市地标覆盖等多维传播打造媲美央视春晚项目的360度立体宣推，创造流量之月、狂欢之夜，多维助力品牌强势出圈。
营销利器二：快手116购物狂欢节，品牌脱颖而出“聚光灯”
10月30日-11月11日，快手将重磅推出快手电商年度战略级项目——116购物狂欢节，全面覆盖全网品牌及用户，打造又一史诗级高曝光、强联动、高转化的超级电商购物狂欢节。
届时，快手将为活动提供全平台资源倾斜，通过开机页、发现页、搜索页等全平台流量入口给予强势轰炸式曝光，全面开放快手站内公域、私域引流入口，助力品牌抢占高光时刻并成为今年双十一品牌营销市场中“最亮的星”。
此外，快手更将推出集卡、红包雨等全民互动花式玩法，缩短品牌转化路径，助力品牌深度绑定目标用户。同时，快手116购物狂欢节还将祭出又一杀手锏——“明星公域流量+达人私域留量”直播联动模式，通过超强双重保障，全面引爆品牌销量。
营销利器三：双十一加油包，高效引流“加速器”
10月21日-11月11日，快手将推出双十一加油包，针对品牌双十一期间达人直播带货、品牌发布会/晚会、达人专场直播等各类营销场景，绑定核心推广资源，配合品牌直播间产品，实现高效引流，全面加速品牌品效合一进程。
考虑到双十一期间资源紧张的情况，双十一加油包的推出无疑满足了品牌的高效营销需求，使得品牌与成为爆款之间的距离无限缩短。以标准化项目的灵活性、高定制性，快手为客户提供了更多元的选择，迅速打通直播间转化链路，加速提高转化效率，高效提升产品效能。
营销利器四：快手好物星推官，营销增长“助燃剂”
双十一期间，快手将推出达人专项——“快手好物星推官”，覆盖百位快手头部达人以及亿级粉丝资源，凭借S级带货能力、S级品宣能力，全面引爆双十一。而这其中，达人带货专场更是可能创造快手单场直播最高成交额新纪录，成为品牌抓住2020年末营销红利的最重要能量场之一。
此次针对品牌与快手达人的合作，快手更是推出了两种方式便于品牌主根据自身需求进行定制化选择。第一种合作方式主要面向S、A、B级明星主播团，可进行直播混场单坑位的合作，其优势在于较低的合作门槛、单坑位的价格优势，以有限的预算可以合作更多的主播，通过精准锁定达人资源，助力品牌获得最优投产比和高效转化价值；第二种合作方式则主要面向快手超头部达人，推出品牌独家定制专场活动，依托达人超强带货能力，打造品牌专属showcase。
作为快手在今年双十一活动中的重头戏，4大王牌IP无疑是品牌获取流量红利、提升营销增长、实现品效合一的最强利器。在平台独有的达人关系和信赖关系下，快手在今年双十一以多种组合拳出击，集中加码、全面爆发，更是进一步助力了品牌主抢占用户流量、挖掘商业价值。
综合来看，今年的双十一，不论是通过硬广等方式，助力品牌主快速、直接获取流量；还是通过撮合品牌与达人深度合作，帮助品牌借助达人搭建转化桥梁；亦或是凭借平台极强的活动运营能力以及投入巨大流量加持，助力品牌借势实现品效合一，快手所推出的一系列多元联动创新玩法，正是在品牌端、达人端双向发力，完成商业化双重变现，最终实现品牌主、达人、平台等多方共赢。
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