海尔净水推出“物联网支付”解决方案

9月17日，海尔净水正式推出“物联网支付”解决方案，带来全新的无感支付体验。不同于传统支付模式，海尔净水的“物联网支付”是基于物联网净水机获得用户授权的情况下，主动启动数据采集和需求分析，为用户定制饮、烹、洗、漱、洁、护在内的全天候·全场景智慧饮用水解决方案，且能解决用户净水机使用及服务过程中遇到的痛点问题，系统自动下单，用户享受厂家主动提供的增值服务体验。
中国质量检验协会净水设备专业委员会理事长邓瑞德表示，“物联网支付”一方面解决了很多普通用户滤芯不会选、难操作的痛点，保障不同场景中的饮用水健康，另一方面其基于物联网实现了以用户需求为核心的主动分析、决策、服务，推动净水行业进入“物联网支付”新时代，为用户带来“无感支付”全新体验。
据悉，海尔净水可为用户提供“3大主动服务”——主动感知用户需求、主动定制场景方案、主动物联网支付，提供全流程无缝智慧体验，从此用户无需劳心即可获取健康饮用水场景方案。与此同时，搭载“物联网支付”的物联网净水机——卡萨帝物联网净水机云鲸“矿泉活水”系列也正式上线，其还具备矿泉活水功能，满足用户补充锶矿物质等“健康水”需求，还通过专利SPEED4.0高精度反渗透科技，实现RO滤芯4年健康用水无忧，保障用户健康饮用水体验。
专家指出，“物联网支付”与5G、大数据、人工智能等技术相结合后，将会衍生出数据采集、运营管理、金融服务等一系列逐层递进的服务场景。
据悉，“物联网支付”也是海尔净水以网器为基础、场景为核心、生态为保障的能力支撑。
在网器层面，海尔抢入物联网新赛道推出物联网净水机，可以在任何时间、任何地点，实现人、机、物的互联互通，并领先行业给出“3化承诺”：水质改善透明化、滤芯寿命可视化、智能服务主动化。
在场景层面，海尔正在布局的“水联网生态”，围绕用户在饮水、用水上的“健康水”场景需求，能为用户定制生活热水、家庭采暖、健康饮水、软化用水4大场景18个子场景的全天候、全场景智慧饮用水方案，并在场景中解析用户的真需求，并透过数据分析快速响应、迭代、创新场景解决方案。（牛广文）
发改委：投资增速逐月回升向好 连续5个月保持正增长 人民网北京9月16日电（许维娜）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，今年以来，投资增速一度出现大幅下滑情况。1—2月份，投资下降24.5%。2月份以来，按照党中央决策部署，各地方、各部门统筹…【详细】
发改委：蔬菜市场供应有望在短时间内恢复 人民网北京9月16日电（记者毕磊）16日上午，国家发展改革委举行9月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，从8月份数据看，蔬菜价格环比上涨6.4%，主要原因是受强降雨、洪涝等不利天气影响，加之夏秋交替、蔬菜换茬，部分地区出…【详细】
胡润百富《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》发布 2020年9月16日，胡润研究院发布了《2020中国互联网保险中介服务平台Top10》，按照近两年来互联网平台在保险中介领域的市场实力和创新能力，评选出了中国10强互联网保险中介服务平台，腾讯旗下保险代理平台微保位列榜首，蚂蚁集团旗下蚂…【详细】
麻辣财经：服贸会，全球服务如何互惠共享？ 服贸会来了！这是一场全球服务业的盛会，它吸引了148个国家和地区的1.8万家企业和机构，共有10万人注册参展参会。 中国国际服务贸易交易会，是专门为服务贸易搭建的国家级、国际性、综合型大规模展会和交易平台，自2012年起已举办6届。…【详细】