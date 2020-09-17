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海尔净水推出“物联网支付”解决方案

2020年09月17日16:48  来源：人民网-财经频道
 

　　9月17日，海尔净水正式推出“物联网支付”解决方案，带来全新的无感支付体验。不同于传统支付模式，海尔净水的“物联网支付”是基于物联网净水机获得用户授权的情况下，主动启动数据采集和需求分析，为用户定制饮、烹、洗、漱、洁、护在内的全天候·全场景智慧饮用水解决方案，且能解决用户净水机使用及服务过程中遇到的痛点问题，系统自动下单，用户享受厂家主动提供的增值服务体验。

　　中国质量检验协会净水设备专业委员会理事长邓瑞德表示，“物联网支付”一方面解决了很多普通用户滤芯不会选、难操作的痛点，保障不同场景中的饮用水健康，另一方面其基于物联网实现了以用户需求为核心的主动分析、决策、服务，推动净水行业进入“物联网支付”新时代，为用户带来“无感支付”全新体验。

　　据悉，海尔净水可为用户提供“3大主动服务”——主动感知用户需求、主动定制场景方案、主动物联网支付，提供全流程无缝智慧体验，从此用户无需劳心即可获取健康饮用水场景方案。与此同时，搭载“物联网支付”的物联网净水机——卡萨帝物联网净水机云鲸“矿泉活水”系列也正式上线，其还具备矿泉活水功能，满足用户补充锶矿物质等“健康水”需求，还通过专利SPEED4.0高精度反渗透科技，实现RO滤芯4年健康用水无忧，保障用户健康饮用水体验。　　

　　专家指出，“物联网支付”与5G、大数据、人工智能等技术相结合后，将会衍生出数据采集、运营管理、金融服务等一系列逐层递进的服务场景。

　　据悉，“物联网支付”也是海尔净水以网器为基础、场景为核心、生态为保障的能力支撑。

　　在网器层面，海尔抢入物联网新赛道推出物联网净水机，可以在任何时间、任何地点，实现人、机、物的互联互通，并领先行业给出“3化承诺”：水质改善透明化、滤芯寿命可视化、智能服务主动化。

　　在场景层面，海尔正在布局的“水联网生态”，围绕用户在饮水、用水上的“健康水”场景需求，能为用户定制生活热水、家庭采暖、健康饮水、软化用水4大场景18个子场景的全天候、全场景智慧饮用水方案，并在场景中解析用户的真需求，并透过数据分析快速响应、迭代、创新场景解决方案。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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