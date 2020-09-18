商务部：1-8月全国使用外资以人民币计实现正增长

人民网北京9月18日电 （栗翘楚）在17日举行的商务部例行发布会上，商务部新闻发言人高峰介绍，今年前8个月，全国实际使用外资6197.8亿元人民币，同比增长2.6%。8月当月，全国实际使用外资841.3亿元人民币，同比增长18.7%，连续第5个月实现单月吸收外资金额增长。
高峰表示，在当前全球跨国直接投资仍处于严重低迷的形势下，我国实际使用外资实现逆势增长，成绩来之不易。这得益于党中央、国务院对稳外资工作的高度重视，出台了一系列稳外资政策举措，中国的营商环境不断改善；同时也充分说明，中国经济韧性强、潜力大，对外资的吸引力只增不减。下一步，我们将继续致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境，持续改善对外资企业和外国投资者的服务，不断扩大市场开放水平，让全球投资者都能够分享中国发展机遇，实现互利共赢。
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