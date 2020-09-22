北京2022年冬奥会倒计时500天 国航“冬奥冰雪号”首飞武汉

国航“冬奥冰雪号”从北京出发飞向武汉。（摄影：刘勇）
人民网北京9月22日电 （记者乔雪峰） 9月22日，在北京2022冬奥会倒计时500天之际，由中国国际航空公司（简称“国航”）与北京冬奥组委携手设计、涂装的首架冬奥主题彩绘飞机“冬奥冰雪号”飞抵武汉，继9月5日“冬奥冰雪号”成功首航成都后，彩绘飞机已先后在全国包括广州、上海、杭州等地串飞亮相。
在航班上，“冬奥冰雪号”为旅客在万米高空带来了一场沉浸式的冰雪体验，客舱内部带有浓郁冬奥气息的精心设计和布置，别具一格、富有国航特色的首航纪念品，紧张有趣的冬奥知识有奖问答，机上Wi-Fi、客舱娱乐系统中精彩缤纷的冬奥视听盛宴，让旅客感受到冬奥临近的喜悦。
航班上，曾参加援鄂战疫的北京医疗队医护工作者代表和国航的战疫先进代表，作为特邀嘉宾共同参加到这场具有特殊意义的机上活动中。国航向北京援鄂医疗队代表赠送了写有全体机组成员签名的冬奥彩绘飞机纪念封以及《国航抗疫图鉴》“有声书”折页。
13点23分，国航“冬奥冰雪号”顺利落地武汉天河机场，机场专门安排了“过水门”仪式，以民航界最高礼仪庆祝北京冬奥会倒计时500天。
据悉，北京—武汉首航团代表将在武汉停留两天，前往武汉协和医院参观院区和当时种下的“友谊树”，还将到中国建筑科技馆参观两山医院建设纪实展，并与两山医院建设者进行分享交流。
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