国企改革三年行动启幕 科改示范行动成突破口

“国企改革三年行动的冲锋号已经吹响，今后三年是国企改革的关键阶段。”国务院国有企业改革领导小组办公室副主任、国资委副主任翁杰明9月22日在“科改示范行动”现场推进会上表示，要把“科改示范行动”作为重要突破口，在深化国企改革中发挥“牵一发而动全身”的重要作用。

一系列更有针对性、更具操作性、更加精准化的改革举措将实施，例如，各中央企业、各地国资委和“科改示范企业”要加大研发投入力度，在年度经营预算中优先确保创新投入；商业一类的科技型企业要充分释放更大比例股权，支持引入持股比例超过三分之一的非国有资本；加快推进市场化经营机制建设，确保“科改示范企业”于2020年底前率先实现经理层任期制和契约化管理，率先全面推行用工市场化。

突破口 赋予企业更大改革自主权

今年4月启动的“科改示范行动”是继国企改革“双百行动”、国资国企“综改试验”后又一国企改革专项工程，共选取了204户国有科技型企业，以打造一批国有科技型企业改革样板和自主创新尖兵，在此基础上复制推广成功经验。

翁杰明表示，“科改示范企业”要更好地发挥在推动形成新发展格局中、落实国企改革三年行动中以及破解改革重点难题问题上的引领示范作用。他指出，国企改革三年行动为全国各级各类国有企业提出新的任务书、时间表、路线图。“科改示范企业”不但要落实好面上改革要求，而且要充分认识到科技型企业人力资本相对更密集、涉及新兴产业或业务相对更多、增量改革空间相对更大等特点，在各项重点改革任务上主动作为、引领创新、先行一步、取得突破，成为国企改革队伍中的“领头雁”，更好带动面上改革向纵深推进。

按照部署，各中央企业、各地国资委和“科改示范企业”在既有改革方案和台账基础上，要认真对照国企改革三年行动有关要求进一步完善方案、逐项细化措施、逐级狠抓落实。

翁杰明强调，在坚持和加强党的全面领导、保证正确改革方向、防止国有资产流失的前提下，各中央企业和各地国资委要赋予“科改示范企业”更大的改革自主权，对企业实施更加灵活的差异化管控模式，特别要注意防止企业集团总部职能部门成为制约改革的“中梗阻”。要制定尽责合规免责事项清单，对程序合规的投资、混改、重组、资产交易等产生的正常损失，按商业原则公平判断是非，以较长周期客观综合评价功过。

据透露，各中央企业和各地国资委加快建立“科改示范企业”改革考核评估机制，将推进和落实情况与企业经营业绩考核等相挂钩。下一步，国务院国有企业改革领导小组办公室将在考核评估和督查问效基础上，对“科改示范企业”实施动态调整，实现有进有退、优胜劣汰。

激活力 混改叠加差别化激励措施

在初创期，实施混改并通过员工持股解决创业团队的激励问题；在成长期，经过四期股权激励计划实现核心骨干员工与企业发展的绑定；在成熟期，以创新业务骨干员工跟投解决一大批科技创新人才的持续激励问题……近年来，“科改示范企业”海康威视结合企业不同发展阶段、不同团队特点，因时因事灵活开展了不同模式的差别化激励。

“海康威视在混改和激励机制方面的探索实践，尽管有一定特殊性，但结合行业、区域、发展阶段、竞争态势等特点，持续通过强化正向激励激发人才活力的理念和方式，具有普遍借鉴意义。”翁杰明称。

他表示，各中央企业和各地国资委要积极稳妥分层分类开展混合所有制改革，特别是商业一类的科技型企业，要充分释放更大比例的股权，支持引入持股比例超过三分之一的非国有资本，鼓励发挥积极股东作用；支持引入科技协同性强、有利于推进产学研用一体化和建立创新联合体的战略投资者，达到改革创新“1+1>2”的成效。

据《经济参考报》记者了解，目前众多“科改示范企业”都有相关计划。中冶京诚工程技术有限公司（以下简称“中冶京诚”）董事长岳文彦在会上透露，推进子企业京诚鼎宇混改，目前初步确定战略投资意向方。中国天辰工程有限公司（以下简称“天辰公司”）董事长袁学民也表示，积极筹建混合所有制的开放式平台型科创公司。

在深化混改的同时，激发创新创业活力还有赖于差别化激励的开展。翁杰明表示，要优先支持“科改示范企业”用好工资总额单列政策，建立更具灵活性和市场竞争力的薪酬分配机制，单列政策要优先考虑科研技术骨干、关键岗位和团队、紧缺急需的高层次高技能人才等群体。要逐一梳理评估“科改示范企业”实施中长期激励的必要性、可行性，选择合适的激励工具，针对高管人员、科研人员、技术骨干等不同群体，建立起风险共担、利益共享的中长期激励机制。

“公司筹划建立骨干员工岗位分红机制，目前正在进行人员类别划分和薪酬结构分析，建立利润、薪酬增量及效能指标之间的量化关系，积极推进政策落地的工作正在紧锣密鼓开展中。”岳文彦透露。中电海康集团有限公司董事长陈宗年表示，2020年跟投机制在中电海康范围内开始推广。

增动能 加大投入完善用人机制

翁杰明表示，各中央企业、各地国资委和“科改示范企业”要强化科技战略引领，聚焦主责主业，围绕市场需求，加大研发投入力度，在年度经营预算中优先确保创新投入。要大力引进优秀科技人才，给予事业平台和有效激励，构建多通道职业发展体系。要完善多样化、差异化的人才培养体系，善于通过重大项目、关键技术攻关磨炼一批青年科技人才。

山西太钢不锈钢精密带钢有限公司总经理王天翔在会上透露，入选“科改示范行动”后，公司研发费用占比从3%提高到5%，使得产品差异化由50%提高到80%。同时扩大科研技术人才处储备及柔性化引进，为公司进一步创新发展奠定基础。

中冶京诚今年研发投入已达3.4亿元，超过去年同期30%。海康威视在安防产业主业领域始终保持8%至10%的高额研发投入占比，2019年研发投入同比增速高达23.26%。

在持续加大研发投入、培育人才队伍的同时，还要加快推进市场化经营机制建设，完善市场化导向的选人用人机制。据岳文彦介绍，中冶京诚下一步将对中层管理者及子企业负责人实施任期制与契约化管理，实现刚性化考核。

袁学民也表示，天辰公司将生产经营和研发主要指标进行分解，通过签订岗位聘任协议及年度和三年任期业绩责任书，直接下达到每名班子成员。同步推动六个事业部负责人的任期制和契约化管理，市场化选聘职业经理人五名。

(责编：李都也(实习生)、李栋)