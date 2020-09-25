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A股打新收益会逐步走低

周科竞

2020年09月25日08:16  来源：北京商报
 
原标题：A股打新收益会逐步走低

　　近期，除了创业板新股之外，主板新股的打新收益大不如从前，一方面与新股发行常态化有关，另一方面也是创业板注册制对市场整体影响的表现。打新收益越来越低是大势所趋，以后打新一定会走到专业化的道路上，盲打必赚钱终将成为过去式。

　　最终新股发行必然会实现全面的市场化，这也是注册制的一个必然发展方向。什么是全面的市场化？就是管理层负责监督保荐机构，保荐机构负责保证上市公司招股说明书和财务数据的真实性，至于上市公司股票值多少钱，是由投资者和发行方博弈产生的。

　　既然是市场化，那么新股从发行价的制定起就没有给打新的投资者留出空间，即认购新股的投资者都是真正看好公司未来发展的投资者，否则大家也不会去认购，因为没有人能保证新股上市后一定会赚钱，事实上新股上市后也是涨跌不一，要不要买新股、买哪只新股、买多少都需要研究基本面信息。

　　而现在A股投资者打新都是盲打，不管是什么新股都先申购，中签后再去看招股书，甚至中签之后到卖出都不知道自己中的新股是干啥的大有人在。投资者研究的只是什么价格卖出中签新股合适，根本不会去考虑放弃认购新股。对于卖出股票的时机，大部分投资者也是跟风式的交易，啥时候打开了涨停啥时候卖。

　　近期，A股市场打新收益逐渐走低，一方面与近期市场走势低迷有较大的关系，二级市场炒新热情大减，导致新股上市后涨幅不及此前。与此同时，也与新股发行常态化有很大关系。新股之所以总被热炒，是因为有一定的稀缺性。但现如今每个星期都有10只甚至更多数量的新股申购，让新股不再稀缺。

　　此外，创业板注册制对市场也有极大的影响。创业板注册制之下的新股，上市前5个交易日不设涨跌幅，个股涨跌幅分化，虽然目前尚未出现首日破发的个股，但整体而言新股的涨跌幅已经十分理性。这给主板市场个股产生了极大的示范效应，无形中让主板市场的炒新更为冷静和理性。

　　随着今后A股全面实行注册制，最终打新的预期收益率将会逐渐降为零，甚至出现负数。因为市场化下的新股发行，并不意味着打新一定赚钱，上市当天破发也很正常，随着打新负收益的出现，投资者申购新股就会变得更为理性，最起码不会出现盲目打新的情况。到时候，投资者更喜欢老股，而非新股，因为新股意味着更高的投资风险，而老股经营则更加稳定。

　　打新收益率下降的伴生品还有恶炒新股的终结，打新收益目前出现下降的趋势，未来或许还会有所反复，但是长期降为零的趋势却是不可避免的，投资者也要意识到这一发展方向，并做好心理准备，在新股发行出现破发风险的时候及时放弃盲打新股，转变为研究好基本面信息后再进行申购。虽然说最终打新预期收益会降为零，但这一过程将会非常漫长，在相当长的一段时间内，打新仍是总体有利可图的，但收益水平会显著下降。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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