鲲鹏展翅 看数字河南“向新而生”

在河南数字经济发展的进程中，黄河鲲鹏扮演着推动产业集群、激活上下游产业链的核心角色。作为河南省高位推动、号称为中原数字经济赋能的黄河鲲鹏项目的重要一环，位于河南许昌的黄河鲲鹏生产基地正加班加点完成厂区建设。

2019年12月，旨在研发、生产、销售基于鲲鹏架构的“Huanghe”服务器和PC机的黄河科技集团信息产业发展有限公司正式成立。

其实，发展数字经济对于河南这个新兴工业大省来说并不是一件容易的事。与国内沿海发达地区相比，河南参与构建鲲鹏计算产业生态有两个“软肋”。一是缺乏集成电路、平板显示的“硬件”制造企业；二是缺乏操作系统的“软件”适配企业。

2019年5月31日，《2020年河南省数字经济发展工作方案》印发，这个方案明确了河南推进发展数字经济的重大战略，也成为如今外界从全新角度观察河南的起点。

面对困难，河南首先摆出了发展数字经济的决心。在2019年5月31日发布的定调性文件中，河南明确了2020年数字经济规模占国民生产总值的比重达到30%以上的目标，同时将发展鲲鹏产业生态体系列为重点工作之一。随后，在9月1日引发的《河南省数字经济发展重大工程的通知》中，河南省围绕目标拆解工作，细化了具体的负责主体。这两个文件，从宏观目标和具体落地方案上，为河南围绕黄河鲲鹏项目发展数字经济搭建好了框架。

将数字经济提到发展高位，与河南宏观环境的变化密不可分。从行业侧来看，随着以互联网为代表的信息科技技术对各行各业的渗透不断加深，传感器、边缘计算、大数据、人工智能、云计算等多重技术的发展，共同推动社会经济从工业时代向数字时代迈进。基于此，国家层面对数字经济的重视也不断加码。在此背景下，河南大力投入和发展数字经济，并将重点落实在黄河鲲鹏项目。

根据河南省发展改革委、省工信厅今年4月联合印发《河南省鲲鹏计算产业发展规划》显示，2025年，将“Huanghe”打造成为行业知名品牌，培育2—3家行业领军企业，形成具有国际影响力的千亿级鲲鹏计算产业集群。

在具体实施路径上，河南省进行了全面、细致的规划，充分发挥了省内两大优势：人口红利和交通枢纽优势。

在项目架构上，采用“1+3+N”模式：“1”为鲲鹏计算产业生态；“3”为郑州的中原鲲鹏生态创新中心（负责软硬件适配）、许昌的生产基地（生产黄河服务器和PC机及主板）、新乡的应用研发（开发创新生态软件）；“N”为若干家配套企业。

在方法上，按照市场化原则发展“1+3+N”（培育 1 家领航企业、发展 3 家骨干企业、带动一批配套企业）企业群体。

在配套服务上，初步建成鲲鹏产品适配认证平台和标准化认证体系，并结合河南本地的高校资源，培养相应人才群。

另外，基于多样性算力平台，鲲鹏计算产业带动产业链上下游企业加速发展。公开信息显示，自今年3月份开始，不少大数据中心项目在河南落地：开封通许县大数据中心建设项目获批，总投资超1.2亿元；新乡卫辉市大数据中心建设项目获批，总投资超3.3亿元。

目前，河南已推动3万家工业企业上云、带动10万家中小企业上云的工作也正在进行。依托多样性算力平台体系，以新兴工业为底色的河南在发展数字经济上已经取得了成效，未来将成为撬动更大机遇的钥匙。

(责编：毕磊、夏晓伦)