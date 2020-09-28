中比开通“空中丝绸之路”新航线

比利时西佛兰德省的奥斯坦德—布鲁日机场日前举行隆重仪式，欢迎北京宏远集团的货运航班正式入驻。连接该机场与中国多地的“空中丝绸之路”新航线正式开通。
这一货运航班将往返于中国上海、石家庄、南昌、郑州等地与比利时奥斯坦德—布鲁日机场之间。目前，运载货物以电商货物为主，占比达50%以上，另外还包括抗疫物资、重型机械和零部件等。
“我们与中国的友好关系延绵已久，双方合作前景广阔。欢迎更多中国企业通过西佛兰德省进入比利时和欧洲。”西佛兰德省省长卡尔·德卡吕韦表示，位于该省的比利时第二大海港泽布鲁日港积极参与共建“一带一路”，给当地带来很多发展机遇。
奥斯坦德—布鲁日机场位于北海之滨，毗邻泽布鲁日港，具有空港和海港相结合的物流优势，辐射范围覆盖比利时、荷兰、卢森堡三国以及英国、法国、德国部分地区。机场以货运为主，与去年同期相比，今年前8个月货运量增长了150.7%。
机场首席执行官马塞尔·布伦斯表示：“中国企业货运航班的入驻，为欧中经贸往来注入新活力。正式运营之后，特别是在冬季货运航班旺季，航班班次还将增加。”
中国驻比利时大使曹忠明表示，希望合作双方抓住机遇，携手共进，积极寻求发展利益最大公约数，促进中比务实合作走深走实，共同推动中比“空中丝绸之路”进一步互联互通。
（本报布鲁塞尔9月27日电）
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