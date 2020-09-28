降价增保提质 车险综合改革正式启动

随着车险综改落地，保险公司的佣金明显减少，营销员叫苦连天，而车主则实实在在地享受到了实惠。根据此前行业普遍预测，车险保费规模下降空间将在15%-20%之间。

“原来5000多元的原价单子，现在3000多元，相当于把原先的佣金全让利给客户了，要哭了！”谈起刚刚实施的车险综合改革，肖凌（化名）言语中更多的是无奈与沮丧。

9月21日，是车险综合改革正式实施的第三天，但北京车险代理人肖凌却提不起任何精神，因为“即使开单，也赚不了几个钱，还不如不做”。

车主们却是一派“薅到羊毛”的喜悦气象，毕竟能花更少的钱获得更多的保障和更优质的服务，改革福利满满！

最累的当然是保险公司，在短短两个月的时间内，要做好产品开发和报批报备、信息系统改造，要加强业务培训和队伍建设等，以确保新车险“价格只降不升、保障只增不减、服务只优不差”。对于中小险企来说，短期内还可能面临保费收入、承保利润双降的竞争压力。

手续费大幅压缩

肖凌告诉记者，随着车险改革落地，各家保险公司给的佣金明显减少了，“都给的很少，不到5%。再加上总保费普遍降低，到手的佣金收入就更少了。”

“那还返佣给客户吗？”对于记者的问题，肖凌直言，“我们自己就这点佣金，不够塞牙缝，拿什么再给客户返佣？当然客户也是门儿清，更不会要求返佣或送油卡。”

“我们公司车险业务占比已经从原来的90%下降至40%了，目前车险都仅仅是用于引流。”另一名在重庆做车险及团财险业务的业务员坦言。

也有业务员指出，相比而言，头部保险公司给的佣金要比中小公司少很多。“但对于专门做车险的中介公司来说，比如议价能力很强的4S店，大公司也一样能给出8%至10%的佣金，甚至更多”。

有业内人士表示，根据车险综合改革指导意见，商车险设定产品附加费用率的上限由35%下调为25%，预期赔付率由65%提高至75%，这也意味着保险公司的手续费空间将大幅压缩。

保费大幅下降

记者了解到，人保财险、平安产险、太保产险、国寿财险、大地财险、众安保险等多家保险公司已于9月19日凌晨顺利上线新车险系统，并均已成功签发首张新车险保单。

9月19日0时1分，来自上海的平安车主陆先生拿到了自己汽车的新保单，保费1944.25元。这也是平安产险在车险综合改革后签出的第一张新保单。

据平安产险相关负责人介绍，陆先生的汽车2019年的保费为2352.6元，投保险种包括机动车损失险、第三者责任险、不计免赔险（机动车损失保险），今年投保时，新增了附加机动车道路救援、代为送检增值服务特约条款。也就是说，陆先生此次购买的车险不仅风险保障程度大幅提升，保费支出还较上年减少了408.35元，降幅达17.36%。

9月19日0点1分，太保产险上海总部也迎来了综改后的第一个客户贾先生。作为老客户，贾先生因驾驶习惯良好，一年来都没有出险，保费从去年的4150元降至今年的3171元，降幅达23.59%，其中商业险下降了1309元。因为保费优惠，贾先生还主动把三责险限额从去年的100万元提高到了150万元。

根据车险综合改革指导意见，交强险总责任限额将从12.2万元提高到20万元，费率浮动比率中的上限保持30%不变，下浮则由原来最低的-30%扩大到-50%，进一步提高对未发生赔付消费者的费率优惠幅度。内蒙、西藏、海南、青海地区，交强险最高可享5折优惠。

在商业车险方面，对商业险费率合理下调；将三责险限额调至千万；增加了机动车全车盗抢、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水、不计免赔率、无法找到第三方特约等多个附加险，车主无需额外投保；还新增了道路救援服务、车辆安全检测服务、代为驾驶服务、代为送检服务四项附加服务，车主可根据自身需求灵活选择。

据国寿财险有关负责人介绍，以四川地区一辆普通家庭自用小轿车2019年、2020年连续投保为例：2019年，该车投保机动车车损险、交强险共需要缴纳2140.07元（不含车船税），以特约形式享受道路救援2次（紧急拖车、30分钟以内现场小修、10升以内派送燃料、电瓶搭电、更换轮胎、地库救援、困境救援）、车辆安全检测服务2次、代为送检服务三项增值服务。

2020年，该车投保机动车车损险、交强险共需要缴纳1684.63元（不含车船税），并且可以免费投保道路救援7次、安全检测1次、代驾1次及代为送检服务。

由此可见，车险综合改革切实做到了降低保费支出、扩大保险责任和提升服务品质的承诺，同时对附加费用率上限的约束也逐步引导各公司转变经营策略，提升运营效率，为车险业务长期良性发展打下基础。

科技全方位赋能

短期内的保费收入、承保利润双降，从长期来看，将成为车险转型升级的动力，而科技赋能和数据经营则将为保险公司开辟差异化市场竞争的新赛道。

以太保产险为例，近两年来，该公司通过科技赋能，不断升级车险特色服务，如借助AI智能定损、医管家等新技术，深化“太好赔”服务品牌内涵，实现全场景线上化理赔服务，让客户足不出户轻松理赔；通过优化覆盖全网全国的线上服务，让太保服务渗透到车主生活的方方面面，不断提升服务品质和体验。

作为中国首家互联网保险公司，众安保险不断聚焦5G、区块链、物联网等技术在车险领域的应用，目前车险业务已实现从报价到投保再到自助批改、理赔、配送的智能化运营体系。

据悉，众安车险超过20项维度的业务数据可以实现1秒反馈，并通过智能客服支持24小时不间断客户服务，实现了机器实时响应、平均18秒人工响应。

“未来，众安还将在新能源汽车、物联网货车等领域不断探索UBI车险等创新性车险产品，让用户获得更极致的互联网车险体验。”众安车险业务相关负责人表示。

(责编：李都也(实习生)、李栋)