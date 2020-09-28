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2020数字经济峰会暨黄河鲲鹏生态发展大会召开

2020年09月28日16:28  来源：人民网-财经频道
 

　　9月28日，以“鲲鹏新时代、中原更出彩”为主题的2020数字经济峰会暨黄河鲲鹏生态发展大会在郑州黄河迎宾馆如期举办。本次峰会由河南省政府主办，与全国鲲鹏业界的领军人士，就共享数字经济发展大计进行了深度探讨。

　　新时代新机遇，河南鲲鹏计算产业高速发展成样板

　　本次峰会上，河南省常务副省长黄强表示，“一年来，河南全省抢抓鲲鹏计划发展重大机遇，在众多生态伙伴的鼎力支持和赋能下，系统谋划并迅速推进鲲鹏生态系统落地生根。短短一年时间，郑州中原鲲鹏生态创新中心、许昌制造基地、新乡鲲鹏软件园快速建成，省政务系统率先使用鲲鹏服务器，在十几所大学开办鲲鹏产业学院培养人才，鲲鹏软件小镇正在加快建设，黄河鲲鹏生产、应用、研发和销售生态体系初步建立”。

 　　

河南省常务副省长 黄强致辞

　　对于具有人口众多、市场巨大、中原腹地、交通枢纽等独特优势的河南来看，已经迎来了前所未有的机遇。河南通过全力布局以新联接、新计算为基础的数字经济底座，力图经由产业云释放鲲鹏计算与大数据智能化应用的创新价值，培育、壮大融合生态，展现出推动智慧城市建设、产业数字化转型信心与决心，在实现依托数字化转型实现科技弯道超车战略上，为全国鲲鹏计算产业良好发展提供了可借鉴的参考样板。

　　鲲鹏生态繁荣发展，合作共赢已成共识

　　当下，河南省已经具备了创新型产业与科技产业发展的良好基础，而本土优质企业优势互补、合作共赢则成为河南走向未来机遇的关键窗口。本届数字经济峰会聚焦加快发展黄河鲲鹏计算产业，发布了黄河鲲鹏系列产品和重磅产业政策，围绕新型智慧城市应用进行签约，并举行黄河鲲鹏政务云上线仪式。省发展改革委介绍了黄河鲲鹏产业发展规划，有关嘉宾就共建黄河鲲鹏新生态分别作了精彩发言和经验分享，全面展示了鲲鹏计算平台在多领域的解决方案，共同助力河南数字经济迈上新台阶，为加快数字河南发展提供新动能。

 

　　

黄河科技集团创新有限公司首席运营官 周黎发布“筑基计划”

 

　　

黄河科技集团信息产业发展有限公司销售总经理 果炤宇发布“润泽计划”

 

　　

新型智慧城市应用签约仪式

 

　　

黄河鲲鹏政务云上线启动仪式

　　产业的发展离不开优秀的人才，大力引进相关产业人才、构建完善的人才培训体系，是河南发展鲲鹏计算产业的重要布局之一。根据省内高校、企业、培训机构等开展的鲲鹏人才培训中符合有关政策规定的，将全部纳入省职业技能提升行动补贴政策支持范围。会上，郑州大学与黄河科技集团创新有限公司签约鲲鹏产业学院，将鲲鹏课程导入高校人才培养方案，以及为鲲鹏开发者大赛冠军颁奖，鼓励开发者解决实际问题、创造新的模式和价值，再次印证了河南对于人才培养的重视和关注。　　

郑州大学与黄河科技集团创新有限公司签约鲲鹏产业学院

 

　　

黄河鲲鹏开发者大赛总决赛颁奖仪式

　　政策大力支持，计算产业发展环境优渥

　　河南省有志于做大鲲鹏软件产业集群，打造“Huanghe”品牌，培育千亿级领航企业，建设全国重要的鲲鹏生态创新中心和鲲鹏计算产业发展高地，形成具有国际影响力的千亿级鲲鹏计算产业集群。通过着力打造空中、陆地、网上、海上“四条丝绸之路” 成为内陆开放高地，展现出了强劲的发展势头，有效激发更多优质企业和人才参与其中，成就鲲鹏计算产业的全面高速发展。

　　未来，河南将携手鲲鹏产业生态伙伴，大力支持黄河鲲鹏产业发展，共享机遇、共谋发展、共创未来，在推动河南数字经济高质量发展中发挥积极作用，全面助力河南步入鲲鹏发展新时代，让中原更出彩。（毕磊）

(责编：毕磊、乔雪峰)
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