综保区对我国外贸增长贡献度超三成 进出口值同比增长15.7%

海关总署发布的数据显示，今年前8个月，我国综保区进出口值2.03万亿元，同比增长15.7％，高于全国外贸进出口增幅16.3个百分点，占全国外贸进出口总值的10.1％，对我国外贸增长贡献度超过30％。
截至目前，全国144家综保区年内新增注册登记企业5452家，增长13.3％，进出口活跃企业3170家，增长26.5％，为稳住外资外贸基本盘和稳就业做出了积极贡献。
在促进产业转型升级、服务中西部地区开放方面，我国综保区发挥了重要作用。今年前8个月，中西部地区综保区进出口值增长26.2%，在中西部外贸整体增速8%中贡献了6.6个百分点，在中西部外贸中占比近3成。
在做大做强传统制造业的基础上，我国综保区积极拓展新业态，促进多元发展，融资租赁、研发设计、检测维修、期货保税交割等生产性服务业增长迅猛。今年以来，全国新增研发机构23家，多为生物医药、电子产品等行业。此外，检测中心、大宗商品交易平台、文化艺术品交易平台相继落户综保区，综保区多元化发展格局初步形成。
为推动综保区高水平开放、高质量发展，海关总署积极推进海关特殊监管区域整合优化，推动各类型符合条件的海关特殊监管区域转型为综保区。今年以来，国务院批准同意天津东疆等26个其他类型海关特殊监管区域整合优化为综保区。截至目前，全国综保区共144个，占海关特殊监管区域总数的91.7％。
“下一步，我们将深入贯彻落实《国务院关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》，努力把综保区打造成为加工制造中心、研发设计中心、物流分拨中心、检测维修中心和销售服务中心。”海关总署自贸区和特殊区域发展司主要负责人陈振冲表示。（经济日报-中国经济网记者 顾阳）
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