央行：前三季度住户存款增加9.95万亿元

本报讯（记者 潘福达）央行昨天发布前三季度金融统计数据显示，9月末，广义货币M2余额216.41万亿元，同比增长10.9%，增速分别比上月末和上年同期高0.5个百分点和2.5个百分点。

前三季度人民币贷款增加16.26万亿元，同比多增2.63万亿元。分部门看，住户部门贷款增加6.12万亿元，其中，短期贷款增加1.53万亿元，中长期贷款增加4.6万亿元。

前三季度人民币存款增加18.15万亿元，同比多增4.93万亿元。其中，住户存款增加9.95万亿元，非金融企业存款增加5.49万亿元，财政性存款增加6278亿元，非银行业金融机构存款增加4765亿元。9月份，人民币存款增加1.58万亿元，同比多增8633亿元。

初步统计，9月末社会融资规模存量为280.07万亿元，同比增长13.5%。2020年前三季度社会融资规模增量累计为29.62万亿元，比上年同期多9.01万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加16.69万亿元，同比多增2.79万亿元。从结构看，前三季度对实体经济发放的人民币贷款占同期社会融资规模的56.3%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)