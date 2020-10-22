商务部：坚定实施扩大内需战略 多措并举促消费

21日，商务部消费促进司负责人分析1月至9月我国消费市场情况时指出，三季度社零总额由负转正，市场人气持续回升，需求加快释放，对经济增长的贡献明显增强，充分表明我国消费市场逐步克服疫情、汛情等不利因素影响，呈现持续回升、稳步复苏、平稳运行态势。该负责人同时透露，商务部将坚定实施扩大内需战略，加快完善现代商贸流通体系，多措并举促消费，更好满足多层次、多样化消费需求，为决胜全面建成小康社会、推动构建新发展格局作出积极贡献。

该负责人介绍，我国消费市场呈现一系列积极变化。从总量看，消费增速持续回升。9月社零总额同比增长3.3%，增速较8月加快2.8个百分点，连续两个月实现正增长，增速连续7个月回升。三季度社零总额同比增长0.9%，季度增速年内首次由负转正，较二季度加快4.8个百分点。消费对经济增长的贡献由二季度下拉2.3个百分点提升到正拉动1.7个百分点。

从城乡来看，消费同步转正。三季度城镇消费品零售额同比增长0.9%，增速比二季度加快4.8个百分点；乡村增长1.3%，增速比二季度加快5.2个百分点，比城镇快0.4个百分点。

在商品消费市场，升级类商品、进口商品销售明显加快，9月化妆品、金银珠宝、汽车零售额同比分别增长13.7%、13.1%和11.2%，新能源汽车销量增长67.7%。三季度海南离岛免税购物额同比增长2.3倍，“十一”黄金周部分电商平台进口商品销售增长约80%。

服务消费也持续回暖，9月餐饮收入同比下降2.9%，降幅比上月收窄4.1个百分点。其中，限额以上单位餐饮收入增长1.9%，年内首次由负转正。“十一”黄金周期间，国内旅游收入同比恢复7成左右；电影票房近40亿元，为历年黄金周次高水平。

另外，新型消费快速发展。1月至9月全国实物商品网上零售额同比增长15.3%，占社零总额比重达24.3%；全国832个国家级贫困县网络零售额同比增长24.1%，增速比上半年加快5.2个百分点。直播电商、社交电商、跨境电商等新业态新模式蓬勃发展。

“当前，我国疫情防控取得重大战略成果，消费市场进入传统旺季，随着生产生活秩序加快恢复、各项政策措施持续发力，消费市场总体将延续平稳回升态势。”该负责人说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)