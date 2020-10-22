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助力求职者就业 58同城“双十一”前夕推零售招聘专场

2020年10月22日17:35  来源：人民网-财经频道
 

为了迎接“双十一”年终促销季，不少企业增加了销售需求，招聘零售人才更成为企业的当务之急。近日，58同城推出零售招聘专场，集聚丰富优质的零售业职位，为基础人才带来多元化就业机会，助力求职者稳就业。

58同城招聘研究院数据显示，2020年9月，零售业企业招聘需求排名前列的城市为深圳、重庆、成都、北京；其中，天津、深圳招聘需求同比增长明显，分别上升13.41%和9.11%。同时，重庆、深圳、长沙、北京位居求职需求排行榜前列。从职位上看，今年9月，零售业招聘需求TOP 3职位为销售代表、店员/营业员、货运司机；其中，货运司机、促销/导购员等求职需求环比呈上升趋势。同期，求职需求TOP 3职位为店员/营业员、货运司机、文员；其中文员、会计/会计师求职需求环比正向增长。

上述数据反映出，深圳、重庆、北京的零售业发达，招聘和求职需求均排名全国前列。店员/营业员、货运司机是市场需求较大、求职需求较高的岗位，而工作量大、工作时间长的货运司机和配送员月薪更高、增长更快。

据悉，在58同城零售招聘专场中，通信、商贸、汽车、服装、茶艺、美容美发、企业管理等各类型企业汇聚，为求职者带来营业员、导购、促销员、店长、运营主管、业务员等岗位。58同城用户登陆招聘专场，不仅可以查看企业招聘职位描述，了解岗位职责要求、薪资待遇、公司信息，还能查阅企业与求职者当前位置距离及乘车时长，查看其他用户对该企业的点评，便于及时与岗位发布者取得联系。

与此同时，用户还可以通过58同城求职金卡，了解自身竞争力，获得简历置顶、急速提醒、极速沟通等。此外，求职者还可以运用58同城视频面试工具，与招聘方进行远程交流沟通，实现跨越空间界限的隔屏互动，节省时间成本和经济成本。（牛广文）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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