数字人民币双离线钱包已开发完毕

本报讯（记者 潘福达）在2020金融街论坛年会平行论坛上，央行数字货币研究所所长穆长春介绍了不久前在深圳开展的数字人民币试点情况。

他介绍，深圳数字人民币红包活动共有5万人中签，截至10月18日24点活动结束，累计47573人领取了红包，占总中签人员的95.15%。“公众的热情超出了我们当时的预期。”

“后续在试点过程中还会有新的项目推出，比如‘双离线’的钱包已经完全开发完毕，使用也比较顺畅，在后续试点过程中也会应用到。”穆长春进一步介绍。据悉，双离线支付是指介质和受理终端都离线的情况下完成业务的一个过程。即使在没有手机信号的情况下，依然可以使用，只要装有数字货币钱包的手机，拿在一起碰一碰，就可以方便地完成转账或者支付。

对于数字货币账户是否和手机号绑定，穆长春表示，目前市场对此有误解，并不是和手机号绑定，只是利用手机号进行数字人民币钱包的开立，如果没有这个载体，就没有办法发回验证码，所以只是用作认证的必要信息，并不是绑定的概念。

他说，数字人民币是以广义账户体系为基础的，只要能够成为唯一身份的标识，都可以开立数字钱包，所以，今后也会出现以其他认证形式（唯一身份标识）开立的数字钱包。

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