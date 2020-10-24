数字人民币双离线钱包已开发完毕

本报讯（记者 潘福达）在2020金融街论坛年会平行论坛上，央行数字货币研究所所长穆长春介绍了不久前在深圳开展的数字人民币试点情况。
他介绍，深圳数字人民币红包活动共有5万人中签，截至10月18日24点活动结束，累计47573人领取了红包，占总中签人员的95.15%。“公众的热情超出了我们当时的预期。”
“后续在试点过程中还会有新的项目推出，比如‘双离线’的钱包已经完全开发完毕，使用也比较顺畅，在后续试点过程中也会应用到。”穆长春进一步介绍。据悉，双离线支付是指介质和受理终端都离线的情况下完成业务的一个过程。即使在没有手机信号的情况下，依然可以使用，只要装有数字货币钱包的手机，拿在一起碰一碰，就可以方便地完成转账或者支付。
对于数字货币账户是否和手机号绑定，穆长春表示，目前市场对此有误解，并不是和手机号绑定，只是利用手机号进行数字人民币钱包的开立，如果没有这个载体，就没有办法发回验证码，所以只是用作认证的必要信息，并不是绑定的概念。
他说，数字人民币是以广义账户体系为基础的，只要能够成为唯一身份的标识，都可以开立数字钱包，所以，今后也会出现以其他认证形式（唯一身份标识）开立的数字钱包。
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】
我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9% 人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】