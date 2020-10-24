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央行拟修订中国人民银行法

潘福达

2020年10月24日10:15  来源：北京日报
 
原标题：央行拟修订中国人民银行法

　　本报讯（记者 潘福达）央行昨晚在官网发布消息称，为健全金融法治顶层设计，支持金融业稳健发展，人民银行积极推进《中华人民共和国中国人民银行法》修改工作，起草了《中华人民共和国中国人民银行法（修订草案征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。

　　征求意见稿包括总则、组织机构、人民币、业务、监督管理职责、监督管理措施、财务会计、法律责任和附则，共9章73条。

　　征求意见稿将“促进金融服务实体经济”明确写入立法目的，引导金融体系回归服务实体经济的根本定位。职责定位方面，中国人民银行在国务院领导下，制定和执行货币政策、宏观审慎政策，防范和化解金融风险，维护金融稳定，货币政策目标是保持货币币值的稳定，并以此促进经济增长。

　　记者注意到，在“人民币”章节，征求意见稿规定人民币包括实物形式和数字形式，为发行数字货币提供法律依据。根据征求意见稿，任何单位和个人不得制作、发售代币票券和数字代币，以代替人民币在市场上流通。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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