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外资看中的不仅仅是中国市场（开放谈）

张兆安

2020年10月27日07:49  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　今年以来，受新冠肺炎疫情持续蔓延的影响，世界经济增长受到重挫，国际贸易和投资“双双下降”。对比来看，中国的疫情防控和经济复苏走在了全球前列，显现了中国经济的强大韧性和旺盛活力，也为推动世界经济发展增添了一抹亮色。

　　前三季度，中国经济增速转正，主要指标增速由负转正，尤其是三季度增速稳定回升，国内生产总值增长4.9%，9月份主要指标更是明显改善。同时，外贸和外资增长好于预期。9月份，单月进出口、进口值均创历史新高；全国实际使用外资990.3亿元人民币，同比增长25.1%，连续6个月实现同比增长。

　　在严峻的世界经济形势之下，全球资本为何继续看好中国？中国的吸引力主要体现在哪些方面？

　　与中国确定的基本国策密切相关。改革开放以来，中国打开国门搞建设。在此进程中，任凭世界风云变幻莫测，中国开放的大门始终是敞开的。吸引外资是中国对外开放这一基本国策的重要部分，从中央到各级地方政府都出台了一系列与时俱进的政策措施；今年1月1日起，《中华人民共和国外商投资法》开始施行……这一切，都为来自全球各国的外资创造了制度条件。

　　与中国持续优化的营商环境密切相关。良好的营商环境，不仅是一个国家和地区吸引外资的重要砝码，也是一个国家和地区综合竞争力的重要体现。长期以来，中国深化改革促进了开放，而扩大开放又倒逼了改革，尤其是近年来通过改革不断释放制度红利，大大优化了营商环境。根据世界银行发布的《全球营商环境报告2020》，中国营商环境全球排名继2018年从此前的第78位跃至第46位，2019年再度升至第31位，跻身全球前40位，实现了“二级跳”，营商环境改善幅度之大，令人惊叹，也引得外资纷至沓来。

　　与中国巨大的市场规模密切相关。市场规模大，是大国经济的一个重要优势，也是吸引外资的一个重要因素。中国是一个发展中大国，具有“大国经济”的主要特征，巨大的市场规模和潜力便是特征之一。究竟有多大？仅从消费来讲，中国拥有14亿人口的大市场，超4亿中等收入群体的消费能力，加上广大城乡居民不断提高的收入水平和生活品质，都将进一步释放出市场潜力。如此巨大的市场，对外资产生的吸引力可想而知。例如，一些外资企业在中国的业务已经成为其全球业务的主要部分，也对外资产生了一定的示范作用。

　　与中国完备的产业体系密切相关。如今，中国制造业已经建立了门类齐全的现代工业体系，规模总量连续多年稳居世界第一，实力显著增强，已经跃升为世界第一制造大国。同时，近年来中国服务业发展势头良好，空间不断拓展，比重逐年提升。这一切，都对外资产生了很大的吸引力。事实也是如此，今年1-9月，中国服务业实际使用外资5596.8亿元人民币，同比增长15%；高技术服务业同比增长26.4%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长18.5%、92.5%、72.8%、31.2%。

　　由于全球经济形势仍然复杂严峻，影响外商投资的不确定性因素仍然较多，吸引外资工作丝毫不能松懈。当前，中国应继续做好外资准入负面清单实施工作，并根据将要出台的《鼓励外商投资产业目录（2020 年版）》，使更多领域的外商投资项目能够享受有关优惠政策。此外，还要结合自贸区建设，进一步抓好外商投资的便利化工作、外商投资项目的服务保障工作以及依法保护好外资权益。

　　（作者为上海社会科学院研究员、上海国际经济交流中心副理事长）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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