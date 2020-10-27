“中国碧根果之都”花落安徽全椒

开幕式现场。李希蒙摄
人民网全椒10月16日电（陈浩 李希蒙）10月16日，中国（全椒）薄壳山核桃产业创新发展大会暨碧根果采摘节开幕式在安徽省全椒县举行。开幕式上，中国林业产业联合会授予全椒“中国碧根果之都”称号。据悉，当地碧根果种植面积稳居全国县级行政区域首位。
本次活动由中国林业产业联合会、中共全椒县委、全椒县人民政府主办，主题为“大力发展木本油料 维护国家粮油安全”。国家林草局和省市县有关领导、行业组织负责人、专家学者、企业家代表共计数百人参加开幕式。
全椒县委书记朱大纲在致辞中介绍了当地的历史人文、山水风光、区位优势、产业发展，并对全椒碧根果（即薄壳山核桃）产业进行了重点推介。
“近年来，全椒县委、县政府将碧根果作为推动高质量、可持续发展的重要抓手，打造绿色产业、助推乡村振兴、促进生态惠民。目前，全县碧根果种植面积达6万余亩，拥有国家级范基地7个、省级示范区1个、省级林业产业化龙头企业10家。”朱大纲寄语，希望以“果”为媒，以“节”会友，让更多的朋友走进全椒，了解全椒，投资全椒。
中国林业产业联合会副会长、秘书长王满在致辞中首先对全椒碧根果产业取得的成绩“点赞”。他说，当前我国林下经济发展势头良好，全年产值突破8000亿元。作为林下经济的组成部分，碧根果还是木本油料作物，其种植推广对我国油料安全具有积极意义。
开幕式现场，《中国薄壳山核桃产业发展绿皮书》编撰工作启动仪式同步举行。该书由中国林业产业联合会携手全椒县委、县政府以及相关科研院所发起，主要内容涵盖产业发展现状分析、问题对策、发展建议、行业研究成果、相关政策法规等内容。
当天，还举行了“中国碧根果之都”“园林景观工程国家创新联盟”“中国林业产业联合会薄壳山核桃分会”“中国林业产业联合会风景园林分会”等授牌仪式、“中国林业产业诚信万里行”授旗仪式，以及相关奖项的颁奖仪式。
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