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国家发改委、工信部等多部门联合印发方案——

扩内需促消费再出真招实招（锐财经）

本报记者  王俊岭

2020年11月02日05:15  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　日前，第十五届中国国际酒业博览会在四川泸州国际会展中心开幕。图为在酒博会直播中心，工作人员通过网络直播展示产品。
　　刘学懿摄（人民视觉）

　　日前，贵州省遵义市汇川区山盆镇党委携手汇川区机关后勤服务中心开展“消费扶贫”推介活动，将“山盆脆李”系列产品推向市场，果干、果酒的单日销售额达一点四万元。
　　周 丽摄（人民视觉）

　　日前，国家发改委、工信部等十余个部门联合印发《近期扩内需促消费的工作方案》（简称《方案》），从线上线下、创业就业、文化体育、餐饮旅游、城镇改造等多个角度，推出全方位扩大内需、促进消费的19条具体措施。

　　分析人士认为，为进一步扩大内需特别是有效促进消费拿出真招实招，有助于为需求潜力“松绑”，为经济循环“加油”，从而有效畅通国内大循环，促进国内国际双循环，助力中国经济实现更高质量发展。

　　扩大内需聚焦“四大重点”

　　完善“互联网+”医保支付政策、丰富线上体育智能赛事供给、加大对城镇老旧小区改造的支持、加快推进5G网络基站建设……《方案》给出的扩内需、促消费措施十分具体，并附带了具体分工。

　　据国家发改委国民经济综合司负责人介绍，《方案》主要包括四大重点领域：推动线下服务消费加速“触网”，充分释放线上经济潜力；在做好常态化疫情防控基础上，开辟服务消费新模式；实施促进实物消费政策，畅通供需更高水平良性循环；更好运用内外要素和资源，加大对制造业企业支持力度。

　　例如，住行等实物消费仍是居民消费的“大头”。在坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位基础上，支持城镇老旧小区居民提取住房公积金，用于加装电梯等自住住房改造个人支付部分，加速推动城镇老旧小区改造。允许有条件的地方利用地下空间建设公共停车场或立体停车库，缓解停车难问题。

　　在加大对制造业企业支持力度方面，进一步扩大“同线同标同质”实施范围，促进出口企业的优质产品在国内市场竞争中开拓局面；鼓励增加制造业中长期贷款和信用贷款，加大对民营企业、小微企业和外资企业的支持力度等。

　　提升经济发展基础动能

　　近年来，内需对中国经济增长的贡献率总体走高，2019年达到89%，其中最终消费对经济增长的贡献率为57.8%，连续六年成为经济增长的第一引擎，“稳定器”和“压舱石”作用凸显。

　　“扩大内需要坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕人民对更加美好生活的需要，以高质量供给引领创造新需求，着力夯实内需特别是消费提质升级的基础。”国家发改委国民经济综合司负责人说。

　　该负责人表示，近期扩内需、促消费主要着眼于提升“三个动力”：提升供给动力，满足人民群众对个性化、多样化、高品质消费的需求；增强创新动力，努力培育消费新产品新业态新模式，释放消费潜力；加大改革动力，要松绑消费不合理限制，力争“不花钱能见效”或“少花钱多见效”。

　　北京科技大学教授何维达在接受本报记者采访时表示，新冠肺炎疫情给全球经济带来了巨大影响，来自外部的需求与供给仍有较大不确定性。因此，有关部门及时出台《方案》，针对扩内需、促消费拿出了一系列有力举措，从微观上可以在特殊时期更好地满足居民物质文化需求，从宏观上可以更有效地促进中国经济平稳健康发展。

　　有望释放更大增长潜力

　　在政策暖风频吹的同时，企业也纷纷在抢抓内需机遇上花心思、动脑筋。

　　10月30日，由物美集团、多点Dmall、麦德龙联合主办的“第三届北京消费品博览会暨数字零售峰会”在京召开，吸引了重庆商社、步步高、燕京啤酒、雀巢、可口可乐、伊利、联合利华等千余家中外企业代表参会。“怎样更好地服务中国消费者”，成为很多企业关心的头号问题。

　　物美集团创始人、多点Dmall董事长张文中表示，当今时代，谁能够快速拥抱数字化，同时回归商业本质，谁就有更大的未来。可以预见，中国的现代流通体系将是以数字化为基础的、真正高效率满足消费者需求、提高流通企业运营效率的一个先进体系。“实体店一定会存在，但也必须要经过数字化改造，迭代成为更符合消费者需求的店铺。如今，‘APP渠道销售额占比’已经成为了一个核心指标。”张文中说。

　　“中国消费者对产品创新有特别高的要求，同时在产品之外，对更好的服务他们也有很多需求。”雀巢大中华区首席执行官罗士德说，如何建立一个真正的生态系统来更好地满足消费者需求，是每一个希望抢抓中国商机的企业必须回答的问题。

　　何维达进一步指出，受疫情影响，传统宏观经济的投资、出口、消费这“三驾马车”中，投资和消费对于中国经济增长显现了不一样的意义。对企业来说，这既是挑战，也是机遇。他建议，广大企业应该以《方案》的发布为契机，苦练内功，加强科技创新、加快升级换代，努力提升产品质量、降低生产成本，更好地释放经济发展内生动力。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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