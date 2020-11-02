“双11”盛宴上半场开启 复杂规则难坏“尾款人”

11月1日0点，“囤货党”“养生族”、美妆爱好者等各种消费群体纷纷涌入天猫、京东等电商平台。疫情给经济造成严重冲击，但也充分展现了数字经济的活力。作为年度消费大戏，今年“双11”购物节更被寄予厚望，成为消费者、电商巨头、品牌、实体店等各行各业积极参与的消费嘉年华。

值得注意的是，人们在“买买买”途中，仍要避开不少商家、平台“乱花渐欲迷人眼”的套路。

“双11”消费力再创新高

“买到凌晨1点多，接下来一个月要‘吃土’啦。”大学毕业两年的白领章女士积极参与了今年的“双11”。在11月1日到来的前几天，她就提前和闺蜜研究好了今年双11的“剁手攻略”。

“0点没付定金的先刷一波抢购，再把之前付过定金的订单付尾款。等第一波抢购高潮过去，再打扫‘战场’，看看有没有之前没注意到的。”章女士说。

根据经验，她每年固定需要购置的冬装、护肤品和健身装备等，在“双11”期间还是能比平日里便宜不少。

周日一大早，“清空购物车”“今晚好忙”“冲啊尾款人”等众多与忙碌的“双11”首日有关的词冲上微博热搜前十名。

天猫数据显示，开场1分钟，阿迪达斯成交额超1亿，耐克紧随其后超1亿。随后，科沃斯、巴拉巴拉、百雀羚、全友家居等国货品牌也争相破亿。1日开场前2小时，就有百个品牌成交破亿元。

京东方面，11月1日消费者的购物热情也空前高涨，预售订单额同比大增108%。

在凌晨付完尾款后6分钟，家住中国最北端黑龙江漠河的荣女士就收到了此前在京东预订的口红。0点下单后，成都市武侯区的一位消费者仅等待11分钟就收到了在天猫“双11”购买的蚊香液。

“睡前下单、醒来收货”“躺着下单、开门收货”……在技术助力下，“双11”的物流配送时效性和服务体验不断刷新人们的认知。

规则复杂程度有增无减

经过十多年的发展，“双11”在消费品丰富程度、物流体验等方面不断升级。不过，商家在优惠条件、规则设置上却花样翻新，复杂程度有增无减。

“总听朋友说在直播间买东西，也尝试过点进直播间，可是主播忙不迭地推销了半天，我根本没搞明白怎么购买。”对“双11”规则有些摸不清头脑的消费者季先生告诉记者。

“在直播间里买东西，抢到了还不算完，你还得备注一个暗号，如果忘记备注，那承诺赠送的高额赠品就没有你的份。”季先生说。

与季先生有类似苦恼的消费者不在少数。一位喜欢在购物节给家里囤货的消费者告诉记者，今年“双11”，她没少在令人“头秃”的比价算数题里纠结。比方说，同样是一盒牙膏，两个品牌的销售策略分别是“20块钱一盒，买一送一”和“29.5块钱一盒，现在六五折，如果消费满100元，再返还20元购物券”，到底买哪家更划算？“实在算不清楚，看起来好像哪个都很划算，最后只好闭着眼睛选一个。”她说。

比价不容易，想要获得平台的额外优惠，也要花一番工夫。

与去年“盖楼”玩法类似，天猫“双11”今年又推出了新玩法，用户均被邀请在线喂养一只有才艺的喵星人，还能同好友的猫组队与其他队伍同台PK，赢得购物津贴。除了淘宝，其他电商平台也推出了优惠活动，例如拼多多的组队赛车和京东的组队摆摊等。

“想要省钱就得多花时间，没有白来的优惠。”去年参与了天猫“盖楼”活动，今年没有再在任何一家平台参与这类活动的市民郭先生说。

“佛系”买家错峰购物

今年天猫“双11”最大的变化是提前开售并延长售卖期。今年天猫“双11”设置了两个售卖期，11月1日至3日和11月11日会有两波售卖。京东零售集团平台业务中心负责人韩瑞此前介绍，“2020京东11.11全球热爱季”从10月21日正式开启，11月11日截止，为期22天。

售卖期延长，一定程度上缓解了消费者的冲动购物。“1日当天买了一些急需的、家里必囤的东西，有些没来得及买的，可以再考虑几天，等11日再买。”不少网友分享新的“剁手”经验。

也有一些消费者选择“佛系”购物。“今年‘双11’我状态不对了，往年动辄几十个包裹待收，今年却没什么可买的。”市民唐女士说。

经历了多年的“双11”，商家和平台历年沿袭的一些固有“套路”，也让一些消费者却步。

最为常见的是先涨价再降价。“终于等到了双11，赶紧打开购物车，突然发现自己之前收藏的产品涨价200元，各种满减、领券之后，也未必便宜多少。本想薅平台羊毛，结果差点被薅，还是商家套路深啊。”网友海港说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)