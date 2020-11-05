两周年总市值超3万亿 科创板引领A股市场注册制改革

数据来源：Wind（截至11月4日收盘）

2018年11月5日，设立科创板并试点注册制改革的消息正式宣布，迄今已满两年时间。2019年7月22日，首批25只科创板新股正式上市交易。经过一年多时间的平稳运行，科创板发展迅速，各项制度创新成效逐渐显现，推动资本市场制度改革卓有成效，支持科技创新、推动经济高质量发展的功能也日益发挥。

募集资金超4000亿元

设立两年来，科创板经历了快速成长。Wind数据显示，截至11月4日收盘，科创板上市公司共191家，总市值3.2万亿元，流通市值7932亿元。

从一级市场情况来看，Wind数据显示，自开板以来，按照网上发行日期计算，截至11月4日，科创板共计有197家企业完成了发行工作，共计募集资金4150.51亿元，其中募集资金规模较大的包括中芯国际、中国通号等。从发行价格来看，在市场化的询价定价机制下，科创板上市公司呈现出两极分化的情形，有13家公司的发行市盈率低于30倍。

从上市公司所属领域来看，科创板上市公司科创底色鲜明。Wind数据显示，科创板上市公司主要集中于新一代信息技术、新能源、新材料和高端装备制造产业。在191家上市公司中，新一代信息技术行业有72家，新能源产业相关企业7家，新材料产业27家，生物产业43家，高端装备制造产业30家，总共占比超过93%。

从披露的财务数据来看，科创板上市公司总体保持了较高的成长性。Wind数据显示，2020年前三季度，191家科创板上市公司中，132家前三季度营收实现同比增长，占比69.1%，有116家前三季度实现营业收入和归母净利润双增长，占比超60%；2020年前三季度归母净利润增长率超过100%的有33家，其中圣湘生物、芯源微、航天宏图、硕世生物和东方生物5家公司2020年前三季度归母净利润均是去年同期数据的10倍以上；在研发投入方面，有93家企业研发费用占收入比重超过10%，占比48.7%。37家研发费用超1亿元。

天风证券研究指出，2020年前三季度，科创板业绩增速表现强劲。从披露的三季报业绩来看，整体延续了此前业绩改善的趋势，相比于A股其他主要板块，科创板保持了更高的业绩增速和更显著的改善趋势。

从“试验田”到全市场推广标杆

证监会主席易会满曾表示，科创板改革肩负着两大使命，一是通过资本市场的力量推动经济创新转型，二是用这块“试验田”推动资本市场基本制度改革。在行业人士看来，设立科创板并试点注册制改革，对于企业的创新发展，对于助推我国经济转型，对于促进资本市场改革发展，均起到了极大的作用。

川财证券研究所所长、首席经济学家陈雳对《经济参考报》记者表示，在技术创新和经济创新方面，科创板设立的初衷就是“专注打造中国硬核科技”，拥有“促进经济高质量发展助推器”的战略定位，因此，科创板始终将目光聚焦在科技创新企业上，鼓励企业技术创新，给予拥有核心科技的企业更多资金支持。科创板成立两年来，电子、计算机、医药生物类上市公司成为科创板的主体，从成长性角度来看，这些企业未来具有较好的发展前景，成长潜力较大，代表着我国未来科技的发展方向。科创板为这些企业的发展壮大提供了土壤。

“注册制试点的重任也放在科创板上，两年以来效果斐然，为创业板注册制以及后续即将推进的全面注册制打下了坚实的基础，而注册制的平稳运行也是我国资本市场日趋成熟的重要标志。”陈雳说。

武汉科技大学金融证券研究所所长董登新认为，设立科创板并试点注册制相关改革，创造了多个中国资本市场的“第一”，包括：第一次创设了多通道的IPO标准；A股市场第一次允许未盈利企业、特殊股权架构企业上市；对于首次上市股票，前五个交易日不设涨跌幅限制，让新股交易更充分、新股定价更均衡；在退市制度方面，科创板不再设立退市整理期、暂停上市等程序，符合退市条件的上市公司直接退市；科创板试点注册制改革，首次将IPO审核权交予证券交易所，充分发挥市场决定作用，使得中国股市首次有了真正意义上的高科技板块。

“注册制下的科创板为中国的经济转型、产业升级树立了一个标杆，它开创了对科技创新的股权融资支持以及对科创企业包容的新时代，同时提升了资本市场的包容性和开放性，使得我国资本市场的法治化水平和国际化水平有了更好地提升空间。”董登新说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)