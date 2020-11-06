第三届进博会浙江交易团首张采购订单落地

新华社杭州11月5日电 第三届中国国际进口博览会浙江交易团首张采购订单5日落地。浙江长龙航空有限公司与CFM国际公司签署了关于新一轮飞机发动机订购及维修服务协议，价值高达6.36亿美元。
长龙航空董事长刘启宏介绍，根据协议，CFM国际公司将交付4台LEAP-1A发动机，同时为长龙航空新增的19架A320系列飞机38台发动机提供维修保障，协议金额逾6亿美元。此外，除了采购协议，长龙航空与CFM国际公司还将持续深入合作，推进数字化航空发展。
据了解，20世纪70年代，法国斯奈克玛公司和美国通用电气公司联合组建了CFM国际公司。作为长龙航空的重要合作伙伴，CFM国际公司为其LEAP-1A和CFM56-5B发动机的机队提供维修保障。在2019年进博会上，双方签署了高达4.77亿美元的关于飞机发动机订购和发动机维修服务的协议。
据悉，长龙航空目前机队规模已达52架，已正式迈入中型航空公司行列。（记者 魏董华、吴帅帅、殷晓圣）
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