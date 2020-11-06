中再集团与中国地震局联合发布中国地震巨灾模型3.0

11月5日，中再集团与中国地震局联合在京举办“中国再保险第四届巨灾风险与保险高峰论坛”。在此次论坛上，双方签署了战略合作协议，并联合发布了“中国地震巨灾模型3.0”。

本次论坛以“构建地震巨灾风险管理新生态”为主题，聚焦我国地震风险管理前沿和保险实践探索，采用“线下+线上”相结合的方式进行。中再集团总裁和春雷、中国地震局副局长王昆、中国保险行业协会副会长王玉祥出席会议并致辞。中国保险学会副会长姚飞等出席会议，来自中国银行保险监督管理委员会、中国地震局、地震领域科研院所、应急管理部国家减灾中心、中国银行保险信息技术管理有限公司、中国精算师协会、保险行业等各方专家代表共60余人现场参会，超过200人线上参会。

此次发布的“中国地震巨灾模型3.0”，是基于2.0版本的迭代升级，是地震学界与保险业界协同创新的一项重要成果。“中国地震巨灾模型3.0”新增了十年尺度地震重点监视防御地区事件集、地震人员伤亡模型以及震后损失快速评估系统等，并根据行业应用经验反馈，改善了用户体验，在科学性、准确性和实用性等方面有较大提升。

中再集团总裁和春雷表示，中国地震巨灾模型3.0的成功迭代升级，是中再集团与中国地震局依托国家重点研发计划联合科研攻关的智慧结晶。未来，中再集团将继续秉承开放合作、共享共赢的理念，共同打造好这个行业性、专业化、创新性的开放共享平台，持续加大巨灾风险管理技术攻关和推广应用，为中国巨灾风险管理体系建设做出更大贡献。

中国地震局副局长王昆认为，多年来，中国地震局与中再集团共同携手推动地震巨灾保险事业发展，取得了明显的减灾实效。中国地震局将以此次战略合作协议签署为契机，在深化地震保险法律制度建设、风险管理、社会服务、科技研发、人才培养、宣传教育等方面加大合作的深度和广度，让地震科技创新成果和地震巨灾保险保障惠及广大人民群众，为全面建设社会主义现代化国家提供地震安全保障。

中国保险行业协会王玉祥副会长强调，中国保险行业协会大力支持中再集团积极推进中国巨灾模型的研发，并希望会员单位积极参与中国地震巨灾模型的场景应用，融入地震巨灾风险管理新生态，持续提升整个保险行业的巨灾风险管理水平。（牛广文）

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