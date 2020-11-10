A股三大股指集体大涨 两市成交额破万亿

北京商报讯（记者 刘凤茹）11月9日，A股三大股指集体走出大涨行情。其中创业板指当日走势最为强劲，涨幅近3%。大涨行情下，A股交投氛围火爆，当日两市成交额破万亿元。随着市场氛围的转暖，赚钱效应也明显好转。经统计，11月9日当天，逾八成个股股价实现上涨。

交易行情显示，截至11月9日收盘，创业板指涨幅为2.96%，报于2814点，成功收复2800点。上证综指收涨1.86%，收于3373.73点。深证成指当日亦大幅收涨2.19%，报14141.15点，深证成指当日盘中创2015年7月以来的新高。

盘面上，半导体、氮化镓、中芯概念、光刻胶等行业板块涨幅居前。据东方财富显示，11月9日第三代半导体板块全线上涨，以6.93%的涨幅领涨两市。而半导体板块的个股更是掀起涨停潮。据东方财富统计，11月9日收盘，芯原股份、捷捷微电等10余股涨停。

个股方面来看，11月9日交易状态下的4056股中，有3555只个股股价出现不同程度上涨，占全部个股的87.65%，赚钱效应明显。

A股三大股指大涨的情形下，交易氛围亦火爆。11月9日，沪市成交额为4299.5亿元，深市成交额达6536.1亿元，经计算，当日两市合计成交额达10835.6亿元，再度突破万亿关口。

单只个股来看，东方财富当日成交额最高，达132亿元，也是当日两市唯一一只成交额破百亿元的个股。其次，比亚迪成交额达99.3亿元。另外，中兴通讯、贵州茅台、京东方A、中国平安、格力电器等13股成交额也均在50亿元以上。

11月9日，截至收盘，北向资金合计净流入超200亿元。其中沪股通净流入91.8亿元，深股通净流入129亿元。

华安证券认为，A股市场大涨原因主要有四点。一是美国大选不确定性落地，市场情绪提振。美国新一轮财政刺激方案有望加速出台，中美关系虽不会立即修复，但会有所缓解；二是科技行业对大选最为敏感，“十四五”规划刺激下半导体板块最先受益；三是出口数据依旧强劲，港口海运率先受益。上周末的出口数据再次验证了目前出口业务的高景气度，叠加海外疫情的不确定性以及国内有效控制疫情以来出口产品获得的客户黏度，出口相关行业将持续受益；四是资金面压力减少，A股市场明显回暖。

关于后市走势，前海开源首席经济学家杨德龙认为，A股市场已经开启了年底之前的大行情，甚至是跨年度行情。而作为行情风向标，券商股也在11月9日出现大幅大涨，也显示出投资者对于后市行情信心越来越强。

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