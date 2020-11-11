海南离岛免税4个月销售120.1亿

本报北京11月10日电 （记者杜海涛）海关统计数据显示，7月1日至10月31日，海南离岛免税新政实施4个月海口海关共监管离岛免税销售金额120.1亿元，同比增长214.1%；购物人次178.3万人次，增长58.8%；购物件数1286.9万件，增长139.7%。

7月1日起，离岛旅客每年每人免税购物额度提高至10万元，取消单件商品8000元免税限额，大幅减少单次购买数量限制的商品种类，离岛免税商品种类由38类增至45类。海口海关持续加强正面监管，确保海南离岛免税政策红利充分释放。从这4个月的销售情况看，销售金额前三大商品分别为化妆品、手表、首饰，销售金额分别为58.2亿元、14.7亿元、14.5亿元，分别增长164.5%、353.8%和404.7%，销售金额合计占同期离岛免税销售总额的72.8%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)