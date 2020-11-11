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深化全球化供应链体系 苏宁进博会采购规模进一步扩大

2020年11月11日15:05  来源：人民网-财经频道
 

　　今年是苏宁连续第三年参加进博会。三年来，苏宁在进博会上收获满满，内容更加多元化，采购商品也在家电、3C等强势品类持续采购基础上向大快消领域倾斜，快消签约占比已达60%。

　　今年，苏宁进博会参展规模扩大。家乐福展台面积由去年的100平米扩大到今年的150平米，展览商品数量提升了一倍多。家乐福今年主推意大利食品，法国食品为辅。展出30余个品牌的200多件商品，涉及品类有休闲食品、糖巧、水饮、酒类、主食、调味品以及奶制品以及水果、生鲜等品类。除传统货架陈列外，会增加品牌路演、试饮试吃、专业解说等。

　　打开苏宁易购APP，美妆、生鲜、进口等标签，被显示在首页突出位置。一件件来自全球的家用电器、化妆品、食品等消费品，成为苏宁全平台的热卖爆品，其中就包含大量在进博会签约的商品。

　　苏宁参加进博会有着双重身份，既是参展商也是采购商。每年苏宁都会在现场签下海量订单。之前两届，苏宁与全球几十个国家和地区企业达成合作，并持续落地深化合作。

　　今年，在此基础之上苏宁进一步扩大采购规模，截至目前已经和包括意大利对外贸易委员会（ITA）、全球肉类生产巨头巴西JBS集团、意大利香氛品牌Gellé Frères、澳大利亚食品品牌INNOVADS pty ltd、德国瓷器品牌VISTA ALEGRE、韩国邮政购物、加拿大魁北克政府、意大利红酒品牌Schenk Group、意大利咖啡品牌Caffe veronesi等诸多国际机构与品牌达成采购与合作签约。

　　据悉，苏宁目前已经拥有1000个海外买手团，遍布全球147个国家和地区，拥有100多个海外直采基地。苏宁在深度参与进博会的同时，完成了自身全球供应链的大范围布局。

　　数据显示，本届进博会上，苏宁快消签约占比高达60%，其中尤以食品类目最多。在家乐福展台，来自智利的网红水果车厘子成为其明星参展商品，得益于苏宁的全球供应链体系，苏宁成功拿下今年第一批空运到中国的智利车厘子，并带到了本届进博会之中。

　　国际潮流化、年轻化，是苏宁在本届进博会呈现出来的另一大特点。今年苏宁Laox首次将动漫这一年轻主题带进了进博会常年馆上海绿地Laox日本馆。日本作为动漫大国，其二次元文化在中国年轻群体中大受欢迎，Laox捕捉到了这一市场需求，在Laox“日本动漫馆”引入了37个知名动漫IP，500多种热门手办在现场展出。三年来，作为日本最大的综合商品免税企业，Laox已携手超1000家日本中小企业走进中国市场。

　　可以看到，今年的进博会，苏宁在参展、采购规模进一步扩大的同时，加大了与消费者生活密切相关的食品类商品引进，兼顾高端消费与性价比。更重要的是，苏宁发挥桥梁作用，将全球大量优质商品引进国内，丰富了中国家庭的餐桌和生活，借此也深化发展了自身的全球化供应链体系。

　　苏宁控股集团董事长张近东表示，苏宁将继续提升开放格局，加大合作力度，依托进博会平台链接更多国内外合作伙伴和优质资源，扮演好中国消费者和全球好物之间的桥梁角色。（牛广文） 

(责编：毕磊、夏晓伦)
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