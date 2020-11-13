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“双十一”当日

网络支付清算业务并发量创新高

全国邮政、快递企业共处理快件六点七五亿件

2020年11月13日05:34  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京11月12日电  （记者吴秋余、葛孟超）记者从中国人民银行获悉：11月11日，人民银行指导网联、银联、主要商业银行及非银行支付机构周密准备、稳妥实施，成功完成“双11”网络支付清算业务高峰保障工作。当日，支付清算系统运行平稳，支付业务处理高效顺畅，切实保障了人民群众的支付体验。网联、银联共处理网络支付业务22.43亿笔、金额1.77万亿元，同比分别增长26.08%、19.60%；合计最高并发量10.9万笔/秒，同比增长26.19%，创历史新高。

　　我国支付清算体系建设和发展，为“双11”消费再创新高提供了有力支撑。一方面，高效的移动支付有助于促进消费增长、改善消费结构；另一方面，支付清算体系强大的运行和清算能力，保障“双11”活动顺畅进行。

　　人民银行表示，下一步将强化支付基础设施建设、深化金融供给侧结构性改革，继续指导各支付清算机构做好安全生产和服务保障工作，支持各银行机构、非银行支付机构提供更加安全便利的支付服务，推动支付行业稳健发展。

　　“‘双11’是观察我国居民消费的一个重要窗口。”招联金融首席研究员董希淼表示，从支付交易数据看，今年“双11”期间，网联、银联支付清算业务的快速增长，充分反映出我国居民消费活力强，内需市场潜力大，经济复苏势头良好。

　　董希淼认为，宏观经济逐步回暖，就业形势稳定，居民收入增长，是“双11”消费再创新高的根本原因。下一步，增强消费对经济发展的基础性作用，应采取多方面措施，进一步扩大和升级居民消费。一方面推动扩大就业，改善民生，满足人民日益增长的美好生活需要；另一方面促进经济转型升级，转变经济增长方式，加快构建新发展格局。

　　本报北京11月12日电  （记者李心萍）国家邮政局监测数据显示，11月1日—11日，全国邮政、快递企业共处理快件39.65亿件，其中11月11日当天共处理快件6.75亿件，同比增长26.16%，再创历史新高。

　　6.75亿件快递的背后，是整个快递行业服务保障的提升。在仓库，有智能机器人帮助拣货，以菜鸟无人仓群为例，其分布在天津、广州、上海、无锡等地，拣货员一天走动的步数从2万步减少至2000多步，拣货效率却提高1倍以上；在干线运输环节，高铁也加入运输行列，顺丰计划在“双11”期间使用863条高铁线路；在快递中转环节，各大快递公司自动流水线总长超过了6000公里，圆通还上线了4层自动化分拣设备，每小时可分拣7.6万票；在末端最后一公里，物联网设备开始普及，凭一个取件码，就能在智能快递柜全程无接触拿走快递。

　　“‘双11’当天处理快递量高速增长的背后，是中国消费的加速回暖，向全球展示出中国市场的强劲动力。”受访专家表示。

　　据介绍，今年快递业服务旺季为11月初至2021年春节（2月12日）前夕。根据预测，“双11”期间（11月11日至16日）快递业务量将达29.7亿件，同比增长28%左右，日均快递业务量将达4.9亿件，约是日常业务量的两倍。

　　国家邮政局相关负责人表示，经过多年旺季服务保障工作，邮政快递业已经形成一套相对成熟的经验，但由于“双11”期间要承担超出平常两倍的业务量，快递企业的末端压力较大，尤其快递员劳动强度非常大，希望广大消费者对此给予理解和包容。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月13日 10 版）
(责编：杨光宇)
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