餐饮收入增速年内首次转正

由负转正！国家统计局11月16日公布的数据显示，10月餐饮收入4372亿元，同比增长0.8%，增速年内首次转正。
餐饮业是稳增长、惠民生的重要领域，也是经济复苏的“晴雨表”。“餐饮收入由负转正说明国内餐饮消费信心逐步恢复，疫情防控常态化下各项防控措施成效明显，从中央到地方的消费促进政策持续发力，对餐饮消费带动作用成效显著。也说明在国民经济稳中向好、长期向好的态势下，就业改善、收入增加，居民消费能力逐步恢复。”中国饭店协会会长韩明说。
多数企业走出疫情冲击。受疫情影响，今年前4个月餐饮收入下降了41%。中国烹饪协会发布的《2020年上半年餐饮行业复工复业情况报告》显示：5月份以来，餐饮行业扎实推进复工复产，降幅持续收窄。上半年全国大部分餐饮企业的经营已恢复到疫情前的70%—80%，呈现逐步复苏趋势。
北京华天饮食集团公司总经理贾飞跃说：“疫情期间，相关部门针对企业需求出台帮扶政策，减免企业税收、社会保险费等。我们公司自3月份至今实现整体盈利。目前，所属鼓楼马凯餐厅、二友居、同春园等老字号餐厅已经恢复到疫情前水平，同比去年实现小幅增长。”
“年初疫情发生时，我们企业总体收入下降超过60%。”北京壹捌壹餐饮管理有限公司总经理助理郭建平说，“公司严格落实防控要求，所有店面每日多次消毒，食品保证每日新鲜，不仅原有店面生意逐渐恢复，截至11月15日，我们今年还新开了4家店。”
消费促进政策持续发力。“金九银十”期间，商务部举办了2020年全国消费促进月活动；不久前国家发改委等十四部门印发《近期扩内需促消费的工作方案》，各项消费促进政策都在积极支持餐饮业恢复发展。
韩明说：“我们对餐饮业长期向好的信心没有改变。未来，餐饮消费将向绿色、健康、安全发展，新模式、新业态成为行业下一步创新的重点。”
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