科技赋能 合生创展探索综合性投资平台转型

在房地产市场日益成熟的今天，“慢工出细活”的工匠精神仍被市场看好。

成立近三十年来，合生创展在推动自身转型升级方面进行了布局和探索，其持续增长离不开公司科技赋能的转型战略和投资板块的布局。据介绍，旗下首个住宅品类“缦合·北京”是合生创展在科技赋能、企业转型方面的集中体现。

科技赋能转型升级 多元板块协同发展

随着云计算、移动物联网、大数据、人工智能等数字技术的快速创新和应用，数字经济正在成为经济社会发展的重要引擎。

早在2019年，合生创展便开始进行从城市更新、地产开发、商业运营管理、物业管理、金融投资、基金管理到智慧服务全生命周期全产业链的智慧赋能。

在科技赋能方面，合生创展对内通过信息化管理系统、智能管理模型、智慧门户建设及移动办公平台等信息化管控措施实现全业务流程的智能化管控；对外通过云建设科技平台、全场景智慧营销平台、智慧交楼、智慧社区及商业管理和物业管理自主研发的“合生通、合生活”APP等一系列智能科技管理系统，提高服务客户的能力。

据悉，合生创展从2019年启动“UP品牌升级年”，再到2020年定义“UP品牌升级深化年”，旗下地产、商业、合生活（物业）、基建、投资五大板块并驱发展，科技、养老、文旅、教育、健康、金融、汽车等多元化业态优化布局，成为全产业链优质生活运营商。

目前，合生创展已转型为科技赋能及产业驱动的综合性投资控股平台公司。据合生创展中报显示，上半年，合生创展营业收入107.37亿港元，同比增长48.7%；净利润51.02亿港元，同比增加92.2%；核心利润约为43.11亿港元，同比增加178.7%。其中，投资板块净利润28.36亿港元，利润水平远超传统业务模块，体现出合生新增股权投资业务的实力。

另外，11月10日，合生创展发布未经审计的10月营运数据，单月净总合约销售为34.71亿元。

中高端产品持续输出 打造精细化运营服务

据合生创展相关负责人表示，公司深耕住宅领域，坚持走“中高端精品发展战略”，不断整合产业链上下游核心资源进行产品的创新和迭代管理，搭建并升级了“顶级豪宅、中高端品质住宅、写字楼和公寓”三大住宅产品线，覆盖合生·佘山东紫园、合生·东郊别墅，帝景系、骏景系、国际城等系列产品。

2018年，合生联袂奢华酒店之父Adrian Zecha先生共创全新品牌缦合，2019年，缦合·北京作为合生·缦系第一条顶级产品线的首部作品，正式为“中高端精品战略”布局重要落子。

合生创展相关负责人表示，“缦系”产品是合生的明星标杆系列，让更多的用户感受到“明星体验”，是合生持续输出精品的目标和追求。另外，今年五月，合生连揽北京丰台分钟寺地区三宗纯宅地，意味着“合生·缦系”新作——缦云项目将尽快面世。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)