投资320亿元的长沙惠科光电第8.6代超高清新型显示器件生产线项目，进入设备安装阶段；中车株洲所总投资35亿元的汽车及工业用新一代功率半导体项目首批产品下线……

一段时间以来，湖南电子信息产业好事连连。面对疫情影响，今年1—8月电子信息产业实现营业收入1822.5亿元，同比增12.7%；同期全省计算机、通信和其他电子设备制造业投资增速超82%，增幅居全省主要工业行业首位。

今天，湖南计算产业已经串联出一条覆盖集成电路、信息安全、基础电子元器件等领域的产业链。“计算力就是生产力！”这样的判断，已经成为重要共识。“计算产业的蓬勃发展，将有力助推湖南更好地培塑数字经济新优势、新动能，有力助推湖南加快高质量发展。”湖南省委书记许达哲说。

连点成链，计算产业增长迅猛

1天完成工商注册、10天完成土地审批转让、120天完成厂房建设……仅用时8个月，湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司就落地长沙。

“能如此快地落地投产，与湖南本地丰富完善的计算产业链配套密不可分。鲲鹏的投产，也反过来促进上下游产业链研发和软硬件本地化配套。”湘江鲲鹏营销总监黄琪说，目前，湖南鲲鹏计算产业技术创新战略联盟已拥有成员单位80余家，涵盖芯片、存储、硬盘、板卡、整机、操作系统等全产业链。

在信息技术应用创新产业链和产业生态初步形成的同时，智能终端及配件产业的发展，也开始提速。

蓝思科技“龙头”带动，230多家上下游配套企业陆续向湖南转移，长沙一举成为全球重要的视窗防护面板生产及供应基地。比亚迪电子长沙工厂自动化程度达90%的生产线上，华为智能手机产能也在快速增长。

近年来，湖南高度重视计算机及其相关产业发展，陆续发布了《湖南省信息安全整机产业生态链》《湖南省自主可控计算机整机产业链技术创新路线图》等，从产业布局、资金投入、平台建设等方面对产业进行引导与扶持。

产业经济数字化、数字经济产业化，计算机相关产业逐步构建起良好产业生态，正成为湖南经济高质量发展的新引擎。2019年，湖南电子信息制造业营业收入突破2920亿元，近5年都保持两位数增长。

攻克关键技术，产业生态逐渐成形

“我们面前的这台电脑产自湖南株洲，里面的处理器是国产的飞腾，固态存储产自湖南的国科微公司，图形处理器芯片则是由湖南的景嘉微公司提供，系统是国产的麒麟操作系统。”11月3日下午，在2020世界计算机大会成果展示区，湖南长城科技信息有限公司市场部负责人李晓介绍说。

“国产化电脑用起来怎么样？”有人问。“经过近10年发展，国产自主计算机可以说从‘不能用’到‘基本能用’，现在正从‘可用’变得‘好用’。”李晓说。

自主计算机越来越好用，背后则是关键技术的不断突破。

2008年起步的长沙国科微，在发展壮大中，逐渐将目标瞄准了国内过去的空白领域——固态硬盘主控芯片。“团队写下超过100万行的代码，完成了三代存储主控芯片的迭代。”国科微品牌总监刘敬说，与此同时，公司自主研发的北斗导航定位芯片、智能监控芯片和超高清解码芯片等，正进入越来越多的生产生活应用。

如今，以国产自主中央处理器芯片（CPU）和操作系统为核心，湖南加快构建“两个芯片、一个生态”产业体系。

关键技术的攻克，也为政务类应用安全运行打下了基础。

今年5月开始运行的湖南省政务服务大厅，为市民和企业提供“一条龙”的政务服务。与众不同的是，湖南省政务服务大厅的电子政务外网的信息系统和设备，已经实现了全面国产化。未来，湖南还将在全省13个地市、100多个区县逐步推广建设基于全国产信息系统和设备的电子政务服务大厅，实现省、市、区电子政务办公系统安全可控。

技术赋能，产业转型升级步伐加快

自动行驶，360度显示障碍物……在湖南湘江新区，“无人出租车”已经成为吸引游客“打卡”的新项目。

“今年1月开放种子用户试乘，4月向全长沙市民开放梅溪湖区域试乘，8月洋湖区域开放。长沙目前拥有国内最大最完善的智能驾驶测试区之一，在未来万亿规模的智能驾驶产业中，长沙可以说是抢占了先机。”湖南阿波罗智行科技有限公司市场部经理金振说，他们所在的湖南国家级车联网先导区已经集聚了300多家车联网相关产业重点企业，未来这块“试验田”，将变成一个真正的产业集聚区。

在世界计算机大会的成果展示区，人们被一个特殊的展台吸引。随着讲解员的语音播报，屏幕上实时出现了与之对应的动态手语视频。看似简单的实时同步，背后是高精尖的“计算动画”以及大数据计算的技术。

“我们与长沙新闻台合作，新闻播报自动转化为可视化的手语。还与数十所学校深度定制，提升特殊学校的特教水平。”千博信息技术有限公司特殊教育部主任晏响玲说。

近年来，湖南重视以计算机为基础的数字经济发展，完善智能制造、工业互联网、5G应用、移动互联网等产业生态，助推产业加快转型升级。

传统产业领域，信息技术也成为转型升级的推动力量。在长沙经开区，三一重工、铁建重工、山河智能等骨干龙头企业纷纷建立自身数字化平台。据介绍，湖南目前拥有各类型工业互联网平台近100个，连接工业设备超过215万台，赋能超过100个工业细分领域，平台活跃用户超过7万。“具有湖南特色的工业互联网发展模式已初步形成。”湖南省工信厅总经济师熊琛说。

《 人民日报 》（ 2020年11月27日 10 版）

(责编：岳弘彬)