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白酒板块下挫 五粮液市值跌破万亿

记者 张小洁 北京报道

2020年12月01日08:07  来源：经济参考报
 
原标题：白酒板块下挫 五粮液市值跌破万亿

　　11月30日，白酒板块下挫，同花顺白酒概念指数下跌1.69%，板块内23只个股中17只下跌，ST舍得跌停，山西汾酒、泸州老窖、今世缘等跌幅居前。

　　当天，ST舍得以62.00元低开，截至收盘，股价跌停、报59.56元。近日，该公司权益变动事项进展引发广泛关注。11月27日晚间，ST舍得发布公告称，收到上海证券交易所监管工作函，要求公司、全体董监高及控股股东、实际控制人从维护公司利益出发，尽快采取合法有效措施，化解公司资金占用重大风险，切实维护公司生产经营稳定有序，充分保护投资者权益。

　　此外，“深市一哥”五粮液总市值跌破万亿元。截至11月30日收盘，五粮液报254.00元、跌3.16%，总市值为9859亿元。今年3月下旬以来，五粮液股价保持强劲上涨势头；11月5日股价报收259.41元，公司总市值达10069亿元，突破万亿大关；11月10日，公司股价再创新高，报收272.80元。

　　近期，白酒板块高位震荡，从中长期看，一线白酒股和区域龙头被机构普遍看好。渤海证券认为，尽管我国人均酒精消费量仍存在上行空间，且我国总人口上升趋势未见拐点，但人口老龄化趋势明显，我国白酒总消费量大概率将维持稳定。尽管行业已经进入存量竞争格局，从过去几年的白酒市场消费情况来看，产品结构升级趋势明显。在各价格带中，仅高端白酒的经济价值贡献度持续性攀升。“从过往的发展趋势来看，我们认为高端价格带是最具确定性的成长赛道。”

　　申万宏源表示，2021年，白酒行业升级、集中、整合三大趋势仍将延续，且预计在疫情后将进一步强化。长期来看，高端酒是最优赛道；次高端三至五年有望维持两位数增长，但行业格局变化大；大众酒升级和整合是确定性趋势。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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