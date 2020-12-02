市场人士：比特币价格上行中存剧震风险

比特币价格日前激烈震荡，11月30日涨至三年来高点。市场人士认为，风险资产需求增加、机构入场、产量减半等因素推高了该币值，但鉴于数字资产振幅剧烈，单边上涨行情恐难延续。

路透社文章称，比特币今年已上涨超170%，上涨原因包括：前所未有的财政和货币刺激措施下风险资产需求的增加、对抗通胀资产的渴求以及加密货币将获得主流认可的预期。

“在央行货币发行量迅速增加，且大家都认为通胀已经在上升的背景下，对于寻求保护的投资者而言，比特币是天然的避险资产，”Chainlink联合创始人纳扎罗夫表示。

《华尔街日报》文章也指出，此轮涨势是在整个市场普遍反弹的背景下出现的。美联储和其他央行向资本市场注入了价值数万亿美元的流动性，多家研发新冠肺炎疫苗的公司带来了疫情将得到控制的希望。

另外，火币高级分析师康律之表示，比特币价格创下新高从大周期来看是受产量减半行情推动。所谓减半行情，是在每21万个区块之后每个区块的奖励也就是比特币产量都会减半。比特币在前两次减半之后，都迎来了一轮大幅上涨行情。

康律之表示，市场不会持续上涨，突破历史新高也并不代表行情会一路持续上升。但是对投资者的心理层面会有比较强烈的影响，市场可能会形成一定的买入共识。

值得注意的是，这轮减半行情与之前最大的区别是机构参与明显，支付平台Paypal等开放了数字货币交易，古根海姆宏观机会基金日前宣布申请向灰度比特币信托投资5亿美元，这些机构的举措提振了数字货币市场信心。彭博社文章援引摩根大通的分析师报告称，家族理财类型等基金正在出售持有的黄金ETF，持有比特币等数字货币。自11月6日以来，黄金交易资金已经抛售了93吨黄金，价值约50亿美元。

康律之提醒，单边上涨行情并不是市场健康的表现，因此市场参与者近期应注意风险控制。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)