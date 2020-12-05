银保监会依法查处中国银行“原油宝”产品风险事件

新华社北京12月5日电（记者李延霞）中国银保监会5日宣布，近期银保监会就中国银行“原油宝”产品风险事件依法开展调查工作，对所涉违法违规行为作出行政处罚决定，并采取相应的监管措施。

银保监会表示，银保监会对“原油宝”产品风险事件高度重视，第一时间要求中国银行依法依规解决问题，与客户平等协商，及时回应关切，切实维护投资者的合法权益。同时会同相关部门成立跨部门联合调查组，认真做好核查事实、处置风险、堵塞漏洞等工作。

银保监会表示，中国银行“原油宝”产品风险事件相关违法违规行为主要包括：一是产品管理不规范，包括保证金相关合同条款不清晰、产品后评价工作不独立、未对产品开展压力测试相关工作等；二是风险管理不审慎，包括市场风险限额设置存在缺陷、市场风险限额调整和超限操作不规范、交易系统功能存在缺陷未按要求及时整改等；三是内控管理不健全，包括绩效考核和激励机制不合理、消费者权益保护履职不足、全行内控合规检查未涵盖全球市场部对私产品销售管理等；四是销售管理不合规，包括个别客户年龄不满足准入要求、部分宣传销售文本内容存在夸大或者片面宣传、采取赠送实物等方式销售产品等。

银保监会表示，对中国银行及其分支机构合计罚款5050万元；对中国银行全球市场部两任总经理均给予警告并处罚款50万元，对中国银行全球市场部相关副总经理及资深交易员等两人均给予警告并处罚款40万元。

除依法实施行政处罚外，银保监会还暂停了中国银行相关业务、相关分支机构准入事项，责令中国银行依法依规全面梳理相关人员责任并严肃问责，切实做到有权必有责、失职必问责、问责必到位；同时责令中国银行立即采取有效措施对有关问题进行整改。

银保监会表示，下一步将继续坚持依法从严监管，督促银行保险机构加强合规建设，持续提高业务经营的专业性、审慎性，切实维护金融消费者合法权益，守住不发生系统性金融风险的底线。

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中行回应“原油宝”处罚决定：对有关责任人员依法依规严肃问责

(责编：牛镛)