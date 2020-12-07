最新数据显示中国经济持续向好（国际论道）

十二月二日，在四川天府新区眉山片区，中建钢构（四川）有限公司生产车间内，工人在忙碌焊接加工零部件。目前，各企业加班加点赶制订单，全力忙碌生产，力争把疫情耽误的时间夺回来，确保在年底前如期完成订单任务。

张忠苹摄（人民图片）

中国国家统计局公布的最新数据显示，11月的中国制造业采购经理指数（PMI）、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为52.1%、56.4%和55.7%，高于上月0.7、0.2和0.4个百分点。三大指数均位于年内最高点，并且连续9个月高于临界点。中国官方发布的这些最新经济数据，引起了多家外媒的持续关注。

“三年来最快增长”

路透社在题为《中国制造业实现三年来最快增长》的报道中说，中国官方发布的PMI指数从10月的51.4%升至11月的52.1%，是自2017年9月以来的最高值，而且高于路透社分析师此前预期的51.5%。这显示中国的制造业已恢复到新冠肺炎大流行之前的水平。

美国消费者新闻与商业频道网站的报道特别提到，中国11月的非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均位于年内最高点，并且连续9个月高于临界点，显示出中国的非制造业和服务业延续了稳中向好的复苏态势。

美国《华尔街日报》网站报道指出，包括服务业和建筑业活动在内的非制造业PMI从10月份的56.2%升至11月的56.4%，达到2012年6月以来的最高水平。报道称，自今年第二季度以来，中国的工业部门引领了全国的经济复苏。现在，随着新型冠状病毒在中国境内基本上得到控制，人们的生活正在恢复正常，这帮助中国经济的另外一个主要部门——服务业迎头赶上。报道指出，作为中国经济复苏的主要推动力，中国的出口今年屡次打破经济学家们的悲观预期。10月份，中国出口同比增长11.4%。

美国消费者新闻与商业频道网站报道援引中国国家统计局专家的话，分析了推动11月中国制造业活力增强的4个因素：产需两端协同发力、进出口景气度稳步回升、价格指数升幅较大、大中小型企业景气度均有所回升。

另据今日俄罗斯电视台网站11月30日报道，俄罗斯科学院远东研究所代理所长阿列克谢·马斯洛夫表示，中国的经济活跃很大程度上与该国政府抗击新冠肺炎疫情的行动有关。当局通过向金融系统大量注资、提供优惠贷款和减税来提振国内市场。

凸显中国全球经济地位

彭博社文章指出，中国是唯一一个在新冠肺炎疫情引发的经济衰退中持续强劲反弹的主要经济体，最新数据凸显了中国的全球经济地位。

美国《华尔街日报》网站报道指出，受消费品需求激增、空运和海运通道重新开放等因素提振，今年夏天全球贸易量强劲反弹。这一反弹由中国引领，其在全球出口总额中所占比例增加。数据显示，自三季度结束以来，贸易反弹一直在持续。

据《日本经济新闻》11月29日报道指出：“中国占全球出口的比重正在上升，甚至超过2018年中美爆发贸易战之前的水平。”报道称，对国际贸易中心统计的3800种商品数据进行分析发现，中国占五成以上份额的商品在2019年为320种，接近一成，这一数量比中国2001年加入世界贸易组织时（61种）增加了4倍以上。

此外，据美国彼得森国际经济研究所的数据，最近签署的《区域全面经济伙伴关系协定》削减关税的效力，将使2030年时全球出口额比现在增加大约5000亿美元，中国重要性凸显。

据彭博社网站报道，一项新的调查显示，中国已经超过美国，成为亚太地区企业最大的海外市场。新冠肺炎疫情正在从多个方面加快全球经济的结构性转变。根据汇丰银行12月1日发布的调查结果，美国是28%受访企业的最大贸易伙伴，略微落后于中国，后者的比例上升至29%。汇丰银行全球贸易融资事务主管纳塔莉·布莱思说，在15个亚太国家签署《区域全面经济伙伴关系协定》后，这一趋势可能还会延续下去。

印度《金融快报》认为，在未来5年，中国将成为世界上最大的进口国和最大的消费市场。根据中国国家发改委消息，2020年中国即将超越美国，成为全球最大消费品零售市场。数据显示，2019年，中国社会消费品零售总额就已突破40万亿元人民币，较2015年增长超42%。

为世界带来曙光

据彭博新闻社网站报道，中国国务院总理李克强近日与包括国际货币基金组织和世界贸易组织在内的六个国际经济机构的领导人举行了对话。他说，期待中国经济“明年回到合理的运行区间”。作为世界第二大经济体的中国，成为今年唯一有望实现增长的主要经济体。彭博新闻社的调查显示，中国的增长率约为2%。

德意志银行集团亚洲宏观研究团队12月2日就2021年中国及亚太区经济发展趋势发表的前瞻性研究报告更加乐观。德意志银行预计，至2021年，亚洲整体的经济增长率将达到8%，而2020年为-1.3%，其中中国的增长最为突出。德意志银行中国区首席经济学家熊奕表示，中国将继续引领亚洲经济增长，2021年中国实际GDP增长率将达到9.5%，2020年第四季度实际GDP增长率将恢复至6%。2021年中国经济将回归疫情前的增长轨迹，并延续这一发展势头。

今日俄罗斯电视台网站报道指出，中国经济的显著活跃会对包括俄罗斯在内的世界经济产生积极影响。中国仍是全球最大的原料消费国。在此背景下，中国制造业指标的稳步增长，可以加快恢复这个亚洲国家同伙伴之间的贸易联系。

印度《金融快报》报道称，在世界经历百年未有之大变局和新冠肺炎疫情考验之际，中国的经济复苏为全球经济带来一丝曙光。首先，中国经济发展将惠及其他国家，尤其是和中国产业联系紧密的“一带一路”沿线国家。其次，中国不断扩大的国内市场和进一步开放政策将加速全球经济复苏。再者，中国在数字经济领域的成就为跨国企业在中国发展提供了新的机遇。

当地时间12月1日，总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织（OECD）发布最新的全球经济展望报告。报告预计，受新冠肺炎疫情影响，今年全球经济将下降4.2%。随着未来新冠疫苗投入使用，将有助于提振市场信心，推动全球经济复苏。报告指出，中国将是今年唯一实现经济正增长的国家。到明年年底，全球经济可能恢复到新冠肺炎疫情暴发前的水平，预计中国对明年全球经济增长的贡献将达到1/3。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)