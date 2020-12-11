税费优惠落实落地 助力高新技术产业走上“快车道”

编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市场主体有效对接资源、提升效率。人民网财经特别推出“从税收大数据透视经济活力”系列观察，通过增值税发票等税收大数据，透视我国经济运行发展态势。

汽车产业是长三角区域具有较大优势的产业之一，有着培育世界级产业集群的基础和资源。在浙江，一家经营新能源汽车传动系统、汽车变速器及其他汽车配件的公司车间里，工人们正在不停作业。该公司会计邓丹喜算了这样一笔账：“企业技术研发最缺的就是现金流，今年前三季度仅研发费用加计扣除一项，我们就享受税收优惠3339万元，还有增值税留抵退税3900多万元。”受益于减税降费政策，该公司6项研发技术转化为专利成果，并已顺利投入生产。

国家统计局数据显示，前10个月，高技术制造业增加值同比增长5.9%，明显快于规模以上工业的增长，高技术产业投资同比增长了9.7%，继续保持较快增长。

高技术产业的发展态势在税收大数据中也有所体现。税收大数据显示，前三季度，全国高技术产业销售收入同比增长12.6%，高于全部企业销售收入增速10.8个百分点，其中三季度同比增长22.1%，在二季度21.7%的高增长基础上又提高0.4个百分点，充分体现了新动能行业较强的增长动力。

对于市场主体来说，高新技术企业减按15%税率征收企业所得税的优惠政策，实实在在地增强了企业获得感。

近年来，高新技术企业所得税优惠政策的覆盖面逐步扩大，已成为我国高新技术企业受益最大、最重要的税收优惠政策之一，其占相关企业的企业所得税减免额的比重稳步提高，从2008年的50.96%增至2015年的69.76%，有效减轻了企业税负，激发了创新活力。

在广东，一家从事气体研发与应用的气体行业公司依靠研发创新抵御疫情带来的影响。“疫情发生后，产品供应链受阻，对公司的生产经营尤其是普通工业气体业务产生了一定影响，但今年上半年总体销售额依然超过了4亿元，即便是在疫情最严峻的第一季度，我们也实现了同比增长13.85%。”该公司董事长石平湘表示，预计企业全年的业绩仍会保持增长态势。

好的业绩得益于企业长期以来对产品研发的投入。石平湘介绍，对于企业发展来说，研发费用支出不是小数目，而不断出台的税费优惠政策如“及时雨”一般缓解了企业的压力。

据了解，该公司作为高新技术企业，今年上半年享受企业所得税优惠150万元，享受研发费加计扣除80万元，针对疫情防控推出的社保费阶段性减免则为企业减少了近100万元的社保成本。

值得注意的是，高技术服务业领域发展势头同样强劲，新业态、新模式不断涌现，三季度销售收入同比增长30.8%。

在青岛，一家提供建筑装饰装修施工、专项设计等建筑全产业链服务的公司，第一季度经营稳健，第二季度开始全面复苏。“在抗击疫情的关键时刻，各项税收优惠政策有力地帮助我们克服了疫情带来的不利影响。接下来，我们会将减下的税款用于研发投入、引入高科技人才。”该公司董事长叶德才告诉记者。

持续提升的创新能力，不断完善的高技术产业链，增强了中国经济的韧性和抗风险能力，一系列税费优惠政策的落实落地，正助力高新技术产业走上发展的“快车道”。

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(责编：车柯蒙、刘阳)