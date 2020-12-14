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点亮未来——

华电发布首份可持续发展国别报告

2020年12月14日07:54  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京12月12日电 （记者邱海峰）中国华电集团有限公司日前对外发布《电亮柬埔寨——中国华电柬埔寨可持续发展报告》。这是中国华电发布的首份可持续发展国别报告，也是电力行业首份柬埔寨国别报告。

　　中国华电此次发布的报告包含各类数据200余个，案例10余件，图片60余张，通过“千年吴哥共享友谊之光”“湄公河畔绽放生态之光”“合作共赢电亮发展之光”“稻花飘香展现和谐之光”四大板块，系统披露了中国华电在柬埔寨践行可持续发展战略，履行经济责任、环境责任和社会责任的具体实践。

　　报告显示，近年来，中国华电在柬埔寨投资建设了额勒赛下游水电站，正在推进西港70万千瓦高效低排放火电项目建设，积极推动后续风电、光伏项目建设，逐步形成清洁智慧能源格局。其中额勒赛下游水电站于2013年12月投产发电，是当时柬埔寨国内装机容量最大的水电站。投产至今，额勒赛下游水电站每年输送的电能约占柬埔寨全国年发电量的30%，有效缓解了柬埔寨电力供应紧张局面，为促进当地经济社会发展、改善民生作出重要贡献。

　　2020年，中国华电以柬埔寨为首站，推出了“点亮未来”全球跨文化融合特色项目，关注联合国17个可持续发展目标，尤其注重推动当地优质教育。今年4月份，“点亮未来”图书馆在柬埔寨启动，推出防疫绘本、科普视频、课外阅读图书、STEAM科学实验等丰富多彩的内容，为当地儿童提供线上学习平台。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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