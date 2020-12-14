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平台战略合作再升级 我爱我家进驻内蒙古赤峰

2020年12月14日18:05  来源：人民网-财经频道
 

日前，来自内蒙古赤峰的合作伙伴团队抵达我爱我家集团总部，完成战略合作签约。据了解，这是我爱我家进驻内蒙古自治区的第一城，业务版图至此扩展至22座城市。

我爱我家方面表示，将通过合作企业将为更多消费者提供多场景的优质居家服务，并以数字化、平台化赋能更广泛的合作伙伴。

“全国的房产经纪品牌向头部聚拢已成为大势所趋，我爱我家作为国内Ａ股主板市场的房地产综合服务商，历经20年的经营与深耕，无论在品牌实力还是行业经验方面，都是中小房产经纪企业合作的最佳选择。”来自赤峰团队的代表张蔷表示。

“选择合作伙伴,我们要坚持自己的标准。” 以张蔷为代表的合作伙伴团队，已深耕赤峰房产经纪市场多年，旗下的赤峰铖宝房地产经纪有限公司业务覆盖当地三区，拥有20余家直营门店、300余名经纪人。她表示，“双方的合作也能够帮助我们在当地的资源和渠道实现最大程度转化，让我们成长为赤峰房产经纪市场的领军品牌。”

在合作伙伴团队中，另一位重要管理者杨树成同样对此次的合作充满期待，他表示，“从事房产经纪行业多年，在全国性品牌中，我最认同我爱我家的价值观和发展观，企业的管理模式也一直是我们所追求和效仿的。如今成为我爱我家的一员，希望可以在集团的支持下，让我们的品牌在赤峰落地开花。”

我爱我家加盟事业部负责人高志刚介绍说，“与优秀者同行，稳健经营，专业服务是我爱我家20年秉承的经营理念，赤峰合作伙伴团队深耕赤峰市场多年，以专业立足，坚持高品质服务，务实经营，我们两家公司在合作前就具备了很多共同的经营特质。这次达成深度合作后，我爱我家将持续为合作伙伴提供多层面的支持，通过集团赋能并综合本地业务发展，吸引更多像赤峰团队一样优秀的合作伙伴加入，实现强强联合、共生共荣，携手推动当地行业升级进步与健康发展。”

随后，高志刚作为我爱我家集团代表和杨树成完成签约。杨树成还将赤峰的城市名牌张贴在我爱我家的业务版图上，宣告正式成为集团的城市战略合作伙伴。签约结束后，加盟事业部和相关支持部门对赤峰团队进行了首次初阶培训，内容涵盖品牌、业务、技术等多维度赋能的讲解。

我爱我家方面表示，已完成全面数字化、平台化基础搭建，具备了从培训招聘体系到全业务流程的开放能力，正敞开大门欢迎有梦想的合作伙伴加入，整合全产业链资源，推进合作城市房产经纪服务的专业化、标准化、高效化持续化发展。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)
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