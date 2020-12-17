油价或迎三连涨 车主加满一箱油多花5.5元

中新网北京12月17日电(张旭)车主们可在本周五前去加满油箱了。12月17日24时，国内成品油调价窗口将再度开启。机构预测油价或迎来三连涨，50升油箱的私家车加满一箱油大约多花5.5元。

近期，全球新冠肺炎疫情蔓延态势不改，欧洲多国加强封锁，但随着多国连续展开新冠疫苗接种工作，缓和了原油市场的担忧情绪。此外，欧佩克轮值主席重申欧佩克不急于增产，提振市场信心，国际油价保持震荡小涨，国内油价参考变化率呈正向波动。

金联创测算，截至12月16日(本轮调价周期的第九个工作日)，参考原油品种均价为49.19美元/桶，变化率为4.84%，对应的国内汽柴油零售限价应上调145元/吨。

隆众资讯成品油分析师李彦介绍，“2020年国内成品油调价已进行了二十三轮，汽油总计下调了1540元/吨，柴油总计下调了1485元/吨。本轮调价上调已是大概率事件，调价过后，2020年的调价格局将变为‘七涨五跌十二搁浅’。”

隆众资讯表示，目前山东地区中石化加油站的92号汽油和95号汽油价格分别在5.73元/升、6.15元/升，本轮零售价上调幅度或在0.11元/升左右，一般私家车加满50升油，大约多花5.5元。

展望后市，金联创预计，国际油价或震荡上行。隆众资讯成品油分析师李彦表示，下一轮调价窗口将于12月31日24时开启，近期国际原油市场利好因素仍较充足，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

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