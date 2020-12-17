仁东控股“地天板”后跌停 投机客遭“闷杀”

北京商报讯（记者 董亮 马换换）连续走出14个跌停板之后，仁东控股（002647）12月15日上演的“地天板”行情让不少投机者跟风抢购。不料，仁东控股在12月16日直接“一”字跌停，收盘价13.63元/股，这无疑让前一日炒作的投资者被“闷杀”。

交易行情显示，仁东控股12月16日再度跌停，公司当日收于跌停价13.63元/股，换手率为10.28%，成交金额7.85亿元，总市值76.32亿元。根据深交所12月16日晚间披露的盘后公开交易信息显示，当日前五大买入席位分别是中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部、联储证券有限责任公司湖州凤凰路证券营业部、国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部、财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部以及东北证券股份有限公司杭州市心北路证券营业部，买入金额分别约为4099.5万元、2733.5万元、1175.86万元、1150.92万元以及994.04万元。

在上述前五大买入席位中，中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部以及联储证券有限责任公司湖州凤凰路证券营业部也均在12月15日的前五大买入席位中，彼时分别买入金额为4969.54万元、4731.2万元。

12月16日的前五大卖出席位则分别是华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券营业部、光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部、华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部以及长江证券股份有限公司深圳深南路证券营业部，当日卖出金额分别约为3613.04万元、2726万元、2724.5万元、2722.59万元以及2717.82万元。

从仁东控股12月15日的“地天板”行情来看，当日全天成交量为250万手，成交金额33亿元，其中在跌停板12.38元/股成交的数量超150万手，仁东控股12月16日跌停价为13.63元/股，这也意味着仅上述超150万手目前浮盈10%。而仁东控股12月15日涨停价为15.14元/股，在涨停板上跟风买入的投资者目前已浮亏10%。

值得一提的是，据仁东控股公告，公司大股东京基集团在12月15日以涨停价减持了1055.67万股股份。

资料显示，仁东控股主要从事第三方支付相关业务、融资租赁业务、商业保理业务、供应链管理业务以及互联网小贷业务等五大板块。今年11月25日-12月14日，仁东控股连续走出的14个跌停板引发了市场极大关注。除此之外，仁东控股的两融风险也被市场所关注。

12月16日，仁东控股表示，公司控股股东仁东信息之一致行动人仁东天津于2020年12月15日接到中信建投通知，仁东天津在中信建投的两融合约将于2020年12月15日-18日陆续到期，如仁东天津未在合约到期前归还全部负债，中信建投将在合约到期后根据市场及交易情况进行强制平仓。对此，中信建投12月16日在互动易上表示，“目前仁东天津在我司的信用账户维持担保比例良好，暂不存在信用违约损失风险”。

值得注意的是，在12月16日晚间，仁东控股披露公告称，仁东信息及其一致行动人仁东天津预计在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以大宗交易、集中竞价等方式减持公司股份数量不超过公司股份总数的6%，其中预计通过集中竞价方式被动减持数量不超过公司股份总数的 2%，预计通过大宗交易方式被动减持股份数量不超过公司股份总数的4%。减持原因则为被动减持、降低负债或质押率。

据了解，仁东控股在今年刚刚易主。11月18日，仁东控股披露称，公司控股股东正式变更为北京仁东信息技术有限公司，实际控制人变更为霍东。针对相关问题，北京商报记者致电仁东控股董秘办公室进行采访，不过电话未有人接听。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)