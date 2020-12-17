人民网>>财经

浦发开运主题信用卡全新上市

2020年12月17日15:24  来源：中国网
 
原标题：新年好运至 浦发开运主题信用卡全新上市

　　近日，浦发信用卡推出全新的浦发开运主题信用卡，在新年佳节即将到来之际，通过精心打造传统文化特色产品及权益，满足用户的节日消费需求，表达对新年伊始的美好憧憬，祝福持卡人在新的一年好运满满，幸福常伴身边。

　　据记者了解，浦发信用卡此次共推出“健康平安”、“金榜题名”、“事业有成”、“喜结良缘”、“招财纳福”五款全新版面，首年免年费，每年任意消费满6次可豁免次年年费。在卡面设计上，结合传统民俗文化元素，采用生动、萌趣的卡通形象，色彩缤纷亮丽，精致美观，颇具特色，具有收藏价值，在赋予多重丰富美好寓意的同时，也传递着新年浓厚的欢乐吉祥气氛。浦发信用卡持卡人谢小姐表示，“看到浦发开运主题信用卡的卡面，富有传统文化特色，非常喜欢，希望用一张好运满满的‘喜结良缘’开运信用卡，陪伴自己开启新年的精彩生活”。

“健康平安”版面 “金榜题名 ”版面 “事业有成”版面

“喜结良缘”版面 “招财纳福”版面

　　而在权益方面，活动期间，申请开运主题信用卡的新户持卡人，使用该卡通过云闪付APP或银联手机闪付或银联二维码渠道，任意消费一笔即可获赠精美首刷礼——鸿运当头开瓶器一份。新户持卡人合格消费满3次且单笔消费金额满188元，可获得麒麟吉祥金箔贴一份，寓意吉祥美满。除此之外，持卡人还可参与浦发信用卡追梦主题日活动，领兑专属权益，收获更多祝福好礼。

　　此次全新推出的浦发开运主题信用卡，通过精心设计传统文化特色卡面及权益，将金融与传统民俗文化紧密结合，为持卡人提供精致好礼，承载着平安、健康的美好寓意，增添了节日喜庆氛围，给予持卡人多元丰富的文化消费体验，“将新年好运收入囊中”，开启全新一年的精彩。

　　行业分析人士指出，浦发信用卡值此新年之际全新推出开运主题信用卡，结合中国传统文化元素，敏锐地洞察到消费者的心理需求，为持卡人送去一份温馨的新年祝福。浦发信用卡深度挖掘客户金融需求及消费喜好，引发消费者的情感共鸣和消费热情，展现品牌的文化魅力，持续不断地为用户带来更多惊喜和期待。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved