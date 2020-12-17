原标题：新年好运至 浦发开运主题信用卡全新上市

近日，浦发信用卡推出全新的浦发开运主题信用卡，在新年佳节即将到来之际，通过精心打造传统文化特色产品及权益，满足用户的节日消费需求，表达对新年伊始的美好憧憬，祝福持卡人在新的一年好运满满，幸福常伴身边。

据记者了解，浦发信用卡此次共推出“健康平安”、“金榜题名”、“事业有成”、“喜结良缘”、“招财纳福”五款全新版面，首年免年费，每年任意消费满6次可豁免次年年费。在卡面设计上，结合传统民俗文化元素，采用生动、萌趣的卡通形象，色彩缤纷亮丽，精致美观，颇具特色，具有收藏价值，在赋予多重丰富美好寓意的同时，也传递着新年浓厚的欢乐吉祥气氛。浦发信用卡持卡人谢小姐表示，“看到浦发开运主题信用卡的卡面，富有传统文化特色，非常喜欢，希望用一张好运满满的‘喜结良缘’开运信用卡，陪伴自己开启新年的精彩生活”。

“健康平安”版面 “金榜题名 ”版面 “事业有成”版面

“喜结良缘”版面 “招财纳福”版面

而在权益方面，活动期间，申请开运主题信用卡的新户持卡人，使用该卡通过云闪付APP或银联手机闪付或银联二维码渠道，任意消费一笔即可获赠精美首刷礼——鸿运当头开瓶器一份。新户持卡人合格消费满3次且单笔消费金额满188元，可获得麒麟吉祥金箔贴一份，寓意吉祥美满。除此之外，持卡人还可参与浦发信用卡追梦主题日活动，领兑专属权益，收获更多祝福好礼。

此次全新推出的浦发开运主题信用卡，通过精心设计传统文化特色卡面及权益，将金融与传统民俗文化紧密结合，为持卡人提供精致好礼，承载着平安、健康的美好寓意，增添了节日喜庆氛围，给予持卡人多元丰富的文化消费体验，“将新年好运收入囊中”，开启全新一年的精彩。

行业分析人士指出，浦发信用卡值此新年之际全新推出开运主题信用卡，结合中国传统文化元素，敏锐地洞察到消费者的心理需求，为持卡人送去一份温馨的新年祝福。浦发信用卡深度挖掘客户金融需求及消费喜好，引发消费者的情感共鸣和消费热情，展现品牌的文化魅力，持续不断地为用户带来更多惊喜和期待。

(责编：毕磊、夏晓伦)