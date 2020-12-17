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新计算释放新价值 宁夏着力打造鲲鹏适配生态

2020年12月17日16:27  来源：人民网-财经频道
 

技术革新和数字化经济的全面兴起，让算力由最初的生产工具转变成驱动产业升级的重要生产力。随着5G、人工智能、云计算、物联网、区块链等信息技术发展，加快构建以数字经济为核心、新经济为引领的现代化经济体系已成为大势所趋和各界共识。

为进一步落地宁夏鲲鹏生态创新中心，带动本地计算产业链集聚发展，培养新型技术人才，探讨鲲鹏产业为宁夏电子信息产业发展带来的新可能。12月16日，由宁夏自治区工业与信息化厅、中卫市人民政府主办的“鲲鹏展翅，共赢计算新时代”2020宁夏鲲鹏产业生态峰会在中卫召开。自治区及市政领导、产业专家、合作伙伴、ISV代表等共聚一堂，共谱宁夏鲲鹏产业生态新篇章。

多方协同 聚合多样性计算生态

发展鲲鹏计算产业离不开政府支持，也离不开良好的生态协同。会议当天，中卫市人民政府与华为公司签署《战略合作协议》，双方就大数据产业发展等达成全方位、深层次的战略合作，共同构建华为（中卫）鲲鹏云平台。

在本次大会上，华为技术有限公司鲲鹏计算业务副总裁张立鹏、华为宁夏代表处总经理邵雄与鲲鹏整机伙伴代表、宁夏生态伙伴代表共同发布了“宁夏鲲鹏生态发展战略”，强强联合，构建高度活跃的创新生态圈；也为进一步聚合产业合作伙伴，搭建技术合作平台、测试认证平台、创新孵化平台、成果展示平台、人才培养平台创造了先导条件。

宁夏鲲鹏生态发展战略发布

张立鹏表示，未来经济发展是数字经济的发展，新基建是数字基础设施建设，计算是数字基础设施的底座，算力是生产力。业务场景的多样性驱动算力需求多样性，推动着未来步入多样性计算新时代。

生态是鲲鹏计算产业发展的关键，一直以来，鲲鹏计算产业生态以鲲鹏架构为内核，以强大技术迁移力和广泛行业覆盖力吸纳具有商业共识的合作伙伴，实现各种业务领域的适配与融合。当前，全国已有1000+家ISV，3000+解决方案通过鲲鹏认证，有力支持了全国新型基础设施建设。宁夏鲲鹏产业落地后，将向产业生态各方提供多样性算力，从资源、平台及激励等多个维度助力生态合作伙伴/ISV技术创新、带动商业孵化落地及区域人才培养，全面激发宁夏计算潜力，实现生态共赢。

产学一体 构建可持续发展新生态

为更好地聚合鲲鹏生态，会上，整机合作伙伴代表、本地ISV代表、全国ISV代表共同发布了“宁夏鲲鹏生态战略”，为进一步聚合产业合作伙伴，搭建技术合作平台、测试认证平台、创新孵化平台、成果展示平台、人才培养平台创造了先导条件；最终构建与宁夏文化多样性和产业特色适配的鲲鹏产业生态。

作为鲲鹏产业生态的重要一环，人才为计算产业可持续发展注入源源不断的动力。为了大力实施人才强区工程，助推创新驱动发展战略，宁夏出台了《关于实施人才强区工程助推创新驱动发展战略的意见》，将培育创新型、高技能人才作为工作重点。

为了进一步充分释放资源要素优势，将资源优势转化为产业优势，推动电子信息产业高质量发展，自治区制定了《关于加快推进电子信息产业高质量发展的实施方案》，明确了发展方向和目标，实施产业生态完善优化行动，着力培养智慧+应用、物联网、鲲鹏计算、机器视觉和人工智能等领域发展。鲲鹏产业将聚合重点产业链上下游生态合作伙伴资源，为行业提供基于新架构的IT基础设施及行业应用。同时，产业伙伴携手合作、共推鲲鹏产业生态建设，实现生态共赢。

当前，大数据与算力等生产力正驱动着宁夏传统产业数字化升级，也为鲲鹏与自治区生态适配提供了更多可落地的触点。鲲鹏入宁，将开启宁夏计算产业发展新篇章；而宁夏鲲鹏产业生态，将让自治区数字化发展释放更多潜力。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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